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Спорт ,  
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Клуб бывшего тренера «Спартака» завершил год на втором месте в АПЛ

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери завершила год на втором месте в АПЛ
«Астон Вилла», которую возглавляет испанец Унаи Эмери, благодаря пенальти в концовке вырвала победу у «Бернли». У команды 42 очка, лидирует «Ливерпуль», у которого столько же очков, но одна игра в запасе
Игроки &laquo;Астон Виллы&raquo;
Игроки «Астон Виллы» (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Футболисты «Астон Виллы» обыграли «Бернли» со счетом 3:2 в домашнем матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Леон Бэйли (28-я минута), Мусса Диаби (42) и Дуглас Луис (89, с пенальти). У проигравших отличились Зеки Амдуни (30) и Лайл Фостер (71).

«Астон Вилла» набрала 42 очка и завершила календарный год на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Ливерпуль», у которого столько же очков и одна игра в запасе. Действующий чемпион, «Манчестер Сити», занимает третье место (40 очков, 19 матчей).

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Артем Дзюба и Унаи Эмери, 2012 год

Главный тренером «Астон Виллы» является испанец Унаи Эмери, который в 2012 году возглавлял «Спартак».

В следующем туре «Астон Вилла» 14 января в гостях сыграет против «Эвертона».

Другие результаты дня:

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«Лутон Таун» — «Челси» — 2:3;

«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 3:1;

«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0;

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 3:0.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Унаи Эмери Астон Вилла

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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