Клуб бывшего тренера «Спартака» завершил год на втором месте в АПЛ
Футболисты «Астон Виллы» обыграли «Бернли» со счетом 3:2 в домашнем матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей голы забили Леон Бэйли (28-я минута), Мусса Диаби (42) и Дуглас Луис (89, с пенальти). У проигравших отличились Зеки Амдуни (30) и Лайл Фостер (71).
«Астон Вилла» набрала 42 очка и завершила календарный год на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Ливерпуль», у которого столько же очков и одна игра в запасе. Действующий чемпион, «Манчестер Сити», занимает третье место (40 очков, 19 матчей).
Главный тренером «Астон Виллы» является испанец Унаи Эмери, который в 2012 году возглавлял «Спартак».
В следующем туре «Астон Вилла» 14 января в гостях сыграет против «Эвертона».
Другие результаты дня:
Откройте новые возможности в 2024 году
С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%
«Лутон Таун» — «Челси» — 2:3;
«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 3:1;
«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0;
«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 3:0.
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк