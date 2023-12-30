«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери завершила год на втором месте в АПЛ

Клуб бывшего тренера «Спартака» завершил год на втором месте в АПЛ

«Астон Вилла», которую возглавляет испанец Унаи Эмери, благодаря пенальти в концовке вырвала победу у «Бернли». У команды 42 очка, лидирует «Ливерпуль», у которого столько же очков, но одна игра в запасе

Игроки «Астон Виллы» (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Футболисты «Астон Виллы» обыграли «Бернли» со счетом 3:2 в домашнем матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Леон Бэйли (28-я минута), Мусса Диаби (42) и Дуглас Луис (89, с пенальти). У проигравших отличились Зеки Амдуни (30) и Лайл Фостер (71).

«Астон Вилла» набрала 42 очка и завершила календарный год на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Ливерпуль», у которого столько же очков и одна игра в запасе. Действующий чемпион, «Манчестер Сити», занимает третье место (40 очков, 19 матчей).

Главный тренером «Астон Виллы» является испанец Унаи Эмери, который в 2012 году возглавлял «Спартак».

В следующем туре «Астон Вилла» 14 января в гостях сыграет против «Эвертона».

Другие результаты дня:

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«Лутон Таун» — «Челси» — 2:3;

«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 3:1;

«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0;

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 3:0.