Третьяк пригласил «Вашингтон» с Овечкиным на Кубок «Первого канала»
Было бы здорово увидеть клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным «на два-три матча» на традиционном декабрьском турнире сборных, заявил «Матч ТВ» президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на вопрос о планах на 80-летие отечественного хоккея в 2026 году.
«Хотелось бы провести декабрьский традиционный турнир так, чтобы к нам приехали иностранные команды. Как раньше в СССР к нам приезжал «Виннипег Джетс». Вот бы сейчас приехал «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным», — сказал Третьяк.
У Александра Овечкина последний год контракта с «Вашингтоном».
Декабрьский турнир с 1996 года был частью Евротура, однако в марте 2022-го сборная России была временно исключена из его участников.
В 1976-м на соревнования (тогда они назывались турниром на приз газеты «Известия») приезжал «Виннипег», заявленный как команда Канады.
В этом году турнир пройдет в Новосибирске с участием команды «Россия 25», сборных Белоруссии и Казахстана.
Россияне и белорусы отстранены от турниров международной федерации (IIHF) с 2022 года, после начала военной операции на Украине.
