Реклама
Спорт
0

Третьяк пригласил «Вашингтон» с Овечкиным на Кубок «Первого канала»

Третьяк пригласил «Вашингтон» с Овечкиным на Кубок «Первого канала» в 2026 году
Третьяк заявил, что было бы здорово в 80-ю годовщину отечественного хоккея увидеть на декабрьском турнире иностранные команды, как это произошло в 1976-м, когда в СССР приехал «Виннипег»
Александр Овечкин (справа)
Александр Овечкин (справа) (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Было бы здорово увидеть клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным «на два-три матча» на традиционном декабрьском турнире сборных, заявил «Матч ТВ» президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на вопрос о планах на 80-летие отечественного хоккея в 2026 году.

«Хотелось бы провести декабрьский традиционный турнир так, чтобы к нам приехали иностранные команды. Как раньше в СССР к нам приезжал «Виннипег Джетс». Вот бы сейчас приехал «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным», — сказал Третьяк.

У Александра Овечкина последний год контракта с «Вашингтоном».

Декабрьский турнир с 1996 года был частью Евротура, однако в марте 2022-го сборная России была временно исключена из его участников.

В 1976-м на соревнования (тогда они назывались турниром на приз газеты «Известия») приезжал «Виннипег», заявленный как команда Канады.

В этом году турнир пройдет в Новосибирске с участием команды «Россия 25», сборных Белоруссии и Казахстана.

Россияне и белорусы отстранены от турниров международной федерации (IIHF) с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей ФХР Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Владислав Третьяк
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
