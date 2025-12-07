 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,1 x 9 2 30 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,2 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,15 x 3,65 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2 x 3,9 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,35 x 3,9 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,25 x 3,4 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,28 x 5,7 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,28 x 7 2 7,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Решившая выступать за Узбекистан россиянка выиграла турнир WTA 125 в Анже

Решившая выступать за Узбекистан Рахимова выиграла турнир WTA 125 в Анже
В финале Рахимова обыграла на тай-брейке Корпач из Германии и вернулась в топ-100 мирового рейтинга
Камилла Рахимова
Камилла Рахимова (Фото: Marcio Machado / Getty Images)

Теннисистка Камилла Рахимова, которая решила сменить спортивное гражданство с российского на узбекистанское, стала победительницей турнира WTA 125 во французском Анже.

Рахимова (112-я в мировом рейтинге) в финале обыграла Тамару Корпач из Германии (138-я) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

За победу в Анже Рахимова получит 125 очков и более €13 тыс. призовых. В live-версии рейтинга WTA Рахимова поднялась на 97-е место.

В начале декабря стало известно, что Рахимова будет выступать за Узбекистан.

В Анже она была заявлена в нейтральном статусе (в котором российские теннисистки выступают на турнирах WTA).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Камилла Рахимова
Материалы по теме
Кто из теннисистов отказался выступать за Россию после февраля 2022 года
Спорт
Звонарева в 41 год проиграла финал крупного турнира ITF в Дубае
Спорт
Вторая российская теннисистка за два месяца ушла в сборную Узбекистана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 20:24 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 20:24
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Германии отпустили обвиняемую по делу «рейхсбюргеров» россиянку Политика, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Ученые спрогнозировали мощные магнитные бури и полярные сияния Общество, 19:56
В Красноярске произошел взрыв Общество, 19:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Почему бизнес выбирает light industrial: мнение экспертов и опыт компании Недвижимость, 19:43
Новый чемпион «Формулы-1»: кто такой Ландо Норрис 19:43
Как технологии сплетаются с искусством и почему важнее не «железо» Стиль, 19:39
4 модных бренда, ведущих диалог с аудиторией Стиль, 19:38
Как цифровизация становится ядром бизнес-модели в отрасли гостеприимства Отрасли, 19:33
Отпуск каждый день: чем привлекает недвижимость с курортной атмосферой Стиль, 19:24