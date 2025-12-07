Решившая выступать за Узбекистан россиянка выиграла турнир WTA 125 в Анже

Решившая выступать за Узбекистан Рахимова выиграла турнир WTA 125 в Анже

Камилла Рахимова (Фото: Marcio Machado / Getty Images)

Теннисистка Камилла Рахимова, которая решила сменить спортивное гражданство с российского на узбекистанское, стала победительницей турнира WTA 125 во французском Анже.

Рахимова (112-я в мировом рейтинге) в финале обыграла Тамару Корпач из Германии (138-я) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

За победу в Анже Рахимова получит 125 очков и более €13 тыс. призовых. В live-версии рейтинга WTA Рахимова поднялась на 97-е место.

В начале декабря стало известно, что Рахимова будет выступать за Узбекистан.

В Анже она была заявлена в нейтральном статусе (в котором российские теннисистки выступают на турнирах WTA).