Вторая российская теннисистка за два месяца ушла в сборную Узбекистана
Россиянка Камилла Рахимова, занимающая 112-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, перешла в сборную Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса Узбекистана.
На счету 24-летней уроженки Екатеринбурга три титула WTA в парном разряде.
В этом году Рахимова сенсационно выбила с Уимблдона пятую ракетку мира Джасмин Паолини, а на Australian Open дошла до четвертьфинала в парном разряде.
Мать Камиллы Руфина Рахимова (в девичестве Ялалова) в молодости была одной из сильнейших теннисисток своей возрастной категории и представляла Узбекскую ССР, отметили в федерации.
Лучшим местом Камиллы Рахимовой в мировом рейтинге было 60-е в декабре 2024 года.
В октябре стало известно, что еще одна россиянка Мария Тимофеева (146-я в рейтинге) сменила спортивное гражданство на узбекистанское.
