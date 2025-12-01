 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,8 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,72 x 4 2 4,5 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,8 x 4,05 2 3,95 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,3 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,42 x 5 2 6,7 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,35 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Вторая российская теннисистка за два месяца ушла в сборную Узбекистана

Российская теннисистка Камилла Рахимова будет выступать за Узбекистан
Камилла Рахимова перешла под флаг Узбекистана, который в молодости представляла ее мать-теннисистка. На счету спортсменки три трофея WTA в парном разряде
Камилла Рахимова
Камилла Рахимова (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Россиянка Камилла Рахимова, занимающая 112-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, перешла в сборную Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса Узбекистана.

На счету 24-летней уроженки Екатеринбурга три титула WTA в парном разряде.

В этом году Рахимова сенсационно выбила с Уимблдона пятую ракетку мира Джасмин Паолини, а на Australian Open дошла до четвертьфинала в парном разряде.

Мать Камиллы Руфина Рахимова (в девичестве Ялалова) в молодости была одной из сильнейших теннисисток своей возрастной категории и представляла Узбекскую ССР, отметили в федерации.

Лучшим местом Камиллы Рахимовой в мировом рейтинге было 60-е в декабре 2024 года.

В октябре стало известно, что еще одна россиянка Мария Тимофеева (146-я в рейтинге) сменила спортивное гражданство на узбекистанское.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Узбекистан смена гражданства Камилла Рахимова теннис
Материалы по теме
Сменившая гражданство России пловчиха лишилась 50% зарплаты в Казахстане
Спорт
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко стала второй на этапе Гран-при
Спорт
Российская теннисистка решила сменить гражданство на узбекистанское
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 15:37 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 15:37
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Белоруссия обвинила Литву из-за упавшего в Гродно дрона Политика, 16:23
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Псковские таможенники передали Минобороны изъятые на границе автомобили Общество, 16:13
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 16:11
Airbus столкнулся с новой проблемой качества на самолетах Бизнес, 16:10
В Минске выразили протест Литве из-за запуска дрона над Белоруссией Политика, 16:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Ведущую из ЮАР арестовали за попытку участия в боях на Украине Политика, 16:08
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 16:03
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:02
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Инвесторы за месяц вывели из биткоин-ETF в США $3,5 млрд Крипто, 16:00
Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда Спорт, 15:58
Reuters выяснил средний возраст украинских военных Политика, 15:57