Российская теннисистка Камилла Рахимова будет выступать за Узбекистан

Вторая российская теннисистка за два месяца ушла в сборную Узбекистана

Камилла Рахимова перешла под флаг Узбекистана, который в молодости представляла ее мать-теннисистка. На счету спортсменки три трофея WTA в парном разряде

Камилла Рахимова (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Россиянка Камилла Рахимова, занимающая 112-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, перешла в сборную Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса Узбекистана.

На счету 24-летней уроженки Екатеринбурга три титула WTA в парном разряде.

В этом году Рахимова сенсационно выбила с Уимблдона пятую ракетку мира Джасмин Паолини, а на Australian Open дошла до четвертьфинала в парном разряде.

Мать Камиллы Руфина Рахимова (в девичестве Ялалова) в молодости была одной из сильнейших теннисисток своей возрастной категории и представляла Узбекскую ССР, отметили в федерации.

Лучшим местом Камиллы Рахимовой в мировом рейтинге было 60-е в декабре 2024 года.

В октябре стало известно, что еще одна россиянка Мария Тимофеева (146-я в рейтинге) сменила спортивное гражданство на узбекистанское.