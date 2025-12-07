Никита Гусев повторил рекорд КХЛ в победном матче «Динамо» с «Трактором»

Гусев повторил рекорд КХЛ в победном матче «Динамо» с «Трактором»

«Динамо» выиграло в Челябинске со счетом 8:4, продлив победную серию до шести матчей. Никита Гусев набрал шесть очков

Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» победило в гостях челябинский «Трактор» со счетом 8:4 в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

У «Динамо» шесть очков на свой счет записал Никита Гусев — он забил на 37-й и 43-й минутах, а также сделал четыре передачи. Он повторил рекорд лиги по очкам за игру.

Также у гостей дубль на счету Джордана Уила (1, 30), по шайбе забросили Максим Комтуа (8), Артем Швец-Роговой (18), Антон Слепышев (20), Егор Римашевский (27).

У «Трактора» забили Михаил Горюнов-Рольгизер (16), Александр Рыков (34) и Егор Коршков (55, 60).

«Динамо» выиграло шестой матч подряд и занимает четвертое место в Западной конференции.

У «Трактора» четвертое поражение подряд и шестое место в Восточной конференции.