Гусев повторил рекорд КХЛ в победном матче «Динамо» с «Трактором»
Московское «Динамо» победило в гостях челябинский «Трактор» со счетом 8:4 в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
У «Динамо» шесть очков на свой счет записал Никита Гусев — он забил на 37-й и 43-й минутах, а также сделал четыре передачи. Он повторил рекорд лиги по очкам за игру.
Также у гостей дубль на счету Джордана Уила (1, 30), по шайбе забросили Максим Комтуа (8), Артем Швец-Роговой (18), Антон Слепышев (20), Егор Римашевский (27).
У «Трактора» забили Михаил Горюнов-Рольгизер (16), Александр Рыков (34) и Егор Коршков (55, 60).
«Динамо» выиграло шестой матч подряд и занимает четвертое место в Западной конференции.
У «Трактора» четвертое поражение подряд и шестое место в Восточной конференции.
