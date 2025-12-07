«Краснодар» победил ЦСКА и третий раз подряд завершил год на первом месте в РПЛ

«Краснодар» победил ЦСКА и третий раз подряд завершил год лидером РПЛ

Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Чемпион РПЛ «Краснодар» победил московский ЦСКА в домашнем матче 18-го тура и ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы.

Матч в Краснодаре закончился со счетом 3:2.

Счет на 11-й минуте открыл Мойзес.

«Краснодар» ответил голом Джона Кордобы на 38-й, а на 51-й Виктор Са вывел хозяев вперед после розыгрыша углового.

На 59-й минуте в перекладину попали игроки ЦСКА, на 67-й — футболисты «Краснодара».

На 68-й минуте Мойзес заработал вторую желтую карточку, а «Краснодар» почти сразу забил — отличился Батчи (70).

ЦСКА сократил отставание на 91-й минуте благодаря Матеусу Алвесу.

В середине первого тайма Мойзес получил предупреждение за фол на Кордобе, это привело к перепалке на поле, футболисты также поговорили на повышенных тонах во время перерыва в подтрибунном помещении.

Последним защитником ЦСКА, записавшим на свой счет гол и удаление в одном матче РПЛ, был Алексей Березуцкий в 2010 году — во встрече против «Крыльев Советов», отмечает Opta.

Кордоба, ранее побивший рекорд Федора Смолова по голам за «Краснодар» во всех турнирах, обошел российского форварда по мячам за клуб в РПЛ (55).

«Краснодар» набрал 40 очков и в третий раз подряд ушел на перерыв лидером турнирной таблицы. Вторым идет петербургский «Зенит» (39), третьим — московский «Локомотив» (37). У ЦСКА 36 очков и четвертая строчка.

В 19-м туре, который пройдет уже после зимней паузы, «Краснодар» примет «Ростов», а ЦСКА сыграет в Грозном с «Ахматом».