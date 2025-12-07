«Краснодар» победил ЦСКА и третий раз подряд завершил год лидером РПЛ
Чемпион РПЛ «Краснодар» победил московский ЦСКА в домашнем матче 18-го тура и ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы.
Матч в Краснодаре закончился со счетом 3:2.
Счет на 11-й минуте открыл Мойзес.
«Краснодар» ответил голом Джона Кордобы на 38-й, а на 51-й Виктор Са вывел хозяев вперед после розыгрыша углового.
На 59-й минуте в перекладину попали игроки ЦСКА, на 67-й — футболисты «Краснодара».
На 68-й минуте Мойзес заработал вторую желтую карточку, а «Краснодар» почти сразу забил — отличился Батчи (70).
ЦСКА сократил отставание на 91-й минуте благодаря Матеусу Алвесу.
В середине первого тайма Мойзес получил предупреждение за фол на Кордобе, это привело к перепалке на поле, футболисты также поговорили на повышенных тонах во время перерыва в подтрибунном помещении.
Последним защитником ЦСКА, записавшим на свой счет гол и удаление в одном матче РПЛ, был Алексей Березуцкий в 2010 году — во встрече против «Крыльев Советов», отмечает Opta.
Кордоба, ранее побивший рекорд Федора Смолова по голам за «Краснодар» во всех турнирах, обошел российского форварда по мячам за клуб в РПЛ (55).
«Краснодар» набрал 40 очков и в третий раз подряд ушел на перерыв лидером турнирной таблицы. Вторым идет петербургский «Зенит» (39), третьим — московский «Локомотив» (37). У ЦСКА 36 очков и четвертая строчка.
В 19-м туре, который пройдет уже после зимней паузы, «Краснодар» примет «Ростов», а ЦСКА сыграет в Грозном с «Ахматом».
