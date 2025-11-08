Сможет ли «Динамо» Карпина прервать безвыигрышную серию. Интриги тура РПЛ

ЦСКА второй раз за неделю встретится с махачкалинским «Динамо», «Зенит» на выезде сыграет против Крыльев Советов», «Спартак» с «Ахматом». Главное о 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

«Динамо Москва» — «Акрон»

Дата и время: 8 ноября, 14:00

Место: «ВТБ Арена»

В прошлом туре РПЛ московское «Динамо» и казанский «Рубин» сыграли в нулевую ничью. Несмотря на удаление защитника «Рубина» Константина Нижегородова во втором тайме, динамовцы не смогли воспользоваться численным преимуществом. Команда Валерия Карпина продлила свою безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей.

При этом в первом матче 1/4 финала Кубка России москвичи одержали уверенную победу над «Зенитом» со счетом 3:1. В составе «Динамо» голами отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин.

Тольяттинский «Акрон» одержал минимальную победу над «Ростовом» на прошлой неделе со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Жилсон Беншимол на 79-й минуте, реализовав пенальти. «Ростов» мог сравнять счет, но гол Егора Голенкова на 82-й минуте был отменен из-за офсайда уже в добавленное время. В этой встрече не принимал участия Артем Дзюба из-за травмы — сроки его возвращения в команду пока неизвестны.

«Динамо Махачкала» — ЦСКА

Дата и время: 8 ноября, 16:30

Место: «Анжи-Арена»

В прошлом туре московский ЦСКА одержал уверенную победу над аутсайдером чемпионата «Пари НН» со счетом 2:0. Однако матч не обошелся без потерь: защитник армейцев Мойзес получил травму еще до стартового свистка. Бразилец, разминавшийся на поле, внезапно схватился за икроножную мышцу и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел 20-летний Артем Бандикян.

Команды уже встречались 5 ноября в рамках четвертьфинала Кубка России. Тогда махачкалинское «Динамо» одержало победу со счетом 1:0, благодаря единственному голу, забитому Ражабом Магомедовым с пенальти в добавленное время к первому тайму.

В прошлом туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) клуб из Махачкалы проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Голами отличились Хуссем Эддин Мрезиг (5-я минута) и Эль Мехди Эль-Мубарик (78-я минута). Эта победа помогла команде выйти из кризиса, прервав серию из шести матчей без побед в чемпионате.

«Крылья Советов» — «Зенит»

Дата и время: 9 ноября, 13:00

Место: «Солидарность Самара Арена»

«Крылья Советов» не смогли поразить ворота махачкалинского «Динамо» в 14-м туре РПЛ, проиграв со счетом 0:2. Этот матч также ознаменовался для защитника Фернандо Костанцы юбилейным, сотым выступлением за самарскую команду. У «Крыльев» продолжается затяжная серия без побед в чемпионате России: команда не выигрывала уже шесть матчей подряд. Последний успех в лиге был зафиксирован 14 сентября, когда «Сочи» уступил самарцам со счетом 0:2.

Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ, прервав беспроигрышную серию москвичей, состоявшую из 20 матчей. Команда Семака выиграла со счетом 2:0, нанеся «Локомотиву» первое поражение в текущем чемпионате. Сами петербуржцы увеличили свою беспроигрышную серию до 10 матчей.

Голами в составе «Зенита» отметились Педро и Андрей Мостовой. Последний, как стало известно ранее, попал в опасную ситуацию с попыткой похищения, но сумел сбежать. Злоумышленники были задержаны.

Сейчас Максим Глушенков демонстрирует высокую результативность с момента перехода в «Зенит» — в среднем 0,9 результативного действия за 90 минут в РПЛ. По данным Opta, с 2009 года (с момента начала сбора статистики голевых передач) это четвертый результат в истории клуба. Его опережают лишь Сердар Азмун (0,99), Халк (0,98) и Саломон Рондон (0,95).

Тем не менее, в Кубке России «Зенит» потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 1:3.

«Локомотив» — «Оренбург»

Дата и время: 9 ноября, 15:15

Место: «РЖД Арена»

В 14-м туре РПЛ московский «Локомотив» впервые потерпел поражение в текущем сезоне, уступив петербургскому «Зениту» со счетом 0:2. Это поражение прервало рекордную для клуба беспроигрышную серию в российских чемпионатах, насчитывавшую 20 матчей (предыдущий рекорд составлял 18 игр в 2006 году). В результате «Локомотив» опустился со второй строчки на пятую позицию в таблице.

Тем временем «Оренбург» одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1. Голы забили Эмирджан Гюрлюк, Хорди Томпсон и Михаил Игнатов. Эта победа стала для оренбуржцев первой с августа, когда они обыграли «Акрон» (2:1). При этом, как и «Локомотив», «Оренбург» потерпел всего одно поражение в текущем сезоне РПЛ, хотя одержал всего две победы.

«Ахмат» — «Спартак»

Дата и время: 9 ноября, 17:30

Место: «Ахмат Арена»

«Ахмат» вновь уступил в чемпионате, проиграв на прошлой неделе калининградской «Балтике» со счетом 0:2. Безвыигрышная серия команды в последних четырех встречах чемпионата теперь включает три поражения и одну ничью. Во втором тайме, несмотря на попытки отыграться, «Ахмат» остался в меньшинстве на 59-й минуте из-за удаления Георгия Мелкадзе. Клуб не согласился с решением судейской бригады и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Спартак» также столкнулся с трудностями в прошлом туре, уступив действующему чемпиону «Краснодару» со счетом 1:2. Единственный гол «красно-белых» забил Ливай Гарсия на 90-й минуте. Матч также запомнился желтой карточкой, полученной главным тренером Деяном Станковичем. После игры клуб обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам: засчитанному голу Александра Черникова на 18-й минуте и неназначенному пенальти в ворота «Краснодара» на 96-й минуте.

Сейчас «Спартак» демонстрирует слабость в играх против лидеров РПЛ, выиграв лишь 1 из 7 матчей против команд из верхней половины таблицы. Все четыре поражения в сезоне пришлись именно на эти встречи.

«Балтика» — «Краснодар»

Дата и время: 9 ноября, 19:45

Место: «Ростех Арена»

Футболисты «Балтики» одержали уверенную победу над «Ахматом», не позволив сопернику распечатать свои ворота (2:0). Этот успех позволил клубу вернуться в топ-4 Российской Премьер-лиги (РПЛ). «Балтика» продлила свою беспроигрышную серию до четырех матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, опередив «Локомотив».

«Краснодар» также одержал победу в прошлом туре, обыграв московский «Спартак» со счетом 2:1. Для команды это стало пятым беспроигрышным матчем подряд. Голы в составе хозяев забили Александр Черников (18-я минута) и Джон Кордоба (59-я минута). Колумбиец также отдал голевую передачу и был удален на 88-й минуте после получения второй желтой карточки.

Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара», который забил, отдал голевую передачу и получил удаление в одном матче. За последние три сезона РПЛ футболист был удален четыре раза — это больше, чем у любого другого игрока лиги.