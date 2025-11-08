 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Сможет ли «Динамо» Карпина прервать безвыигрышную серию. Интриги тура РПЛ

«Динамо» примет «Акрон», а «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в 15-м туре РПЛ
ЦСКА второй раз за неделю встретится с махачкалинским «Динамо», «Зенит» на выезде сыграет против Крыльев Советов», «Спартак» с «Ахматом». Главное о 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: t.me / premierliga

«Динамо Москва» — «Акрон»

Дата и время: 8 ноября, 14:00

Место: «ВТБ Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо Москва"

В прошлом туре РПЛ московское «Динамо» и казанский «Рубин» сыграли в нулевую ничью. Несмотря на удаление защитника «Рубина» Константина Нижегородова во втором тайме, динамовцы не смогли воспользоваться численным преимуществом. Команда Валерия Карпина продлила свою безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей.

При этом в первом матче 1/4 финала Кубка России москвичи одержали уверенную победу над «Зенитом» со счетом 3:1. В составе «Динамо» голами отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин.

Тольяттинский «Акрон» одержал минимальную победу над «Ростовом» на прошлой неделе со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Жилсон Беншимол на 79-й минуте, реализовав пенальти. «Ростов» мог сравнять счет, но гол Егора Голенкова на 82-й минуте был отменен из-за офсайда уже в добавленное время. В этой встрече не принимал участия Артем Дзюба из-за травмы — сроки его возвращения в команду пока неизвестны.

«Динамо Махачкала» — ЦСКА

Дата и время: 8 ноября, 16:30
Место: «Анжи-Арена»

Фото: пресс-служба ФК ЦСКА

В прошлом туре московский ЦСКА одержал уверенную победу над аутсайдером чемпионата «Пари НН» со счетом 2:0. Однако матч не обошелся без потерь: защитник армейцев Мойзес получил травму еще до стартового свистка. Бразилец, разминавшийся на поле, внезапно схватился за икроножную мышцу и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел 20-летний Артем Бандикян.

Команды уже встречались 5 ноября в рамках четвертьфинала Кубка России. Тогда махачкалинское «Динамо» одержало победу со счетом 1:0, благодаря единственному голу, забитому Ражабом Магомедовым с пенальти в добавленное время к первому тайму.

В прошлом туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) клуб из Махачкалы проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Голами отличились Хуссем Эддин Мрезиг (5-я минута) и Эль Мехди Эль-Мубарик (78-я минута). Эта победа помогла команде выйти из кризиса, прервав серию из шести матчей без побед в чемпионате.

«Крылья Советов» — «Зенит»

Дата и время: 9 ноября, 13:00

Место: «Солидарность Самара Арена»

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Крылья Советов» не смогли поразить ворота махачкалинского «Динамо» в 14-м туре РПЛ, проиграв со счетом 0:2. Этот матч также ознаменовался для защитника Фернандо Костанцы юбилейным, сотым выступлением за самарскую команду. У «Крыльев» продолжается затяжная серия без побед в чемпионате России: команда не выигрывала уже шесть матчей подряд. Последний успех в лиге был зафиксирован 14 сентября, когда «Сочи» уступил самарцам со счетом 0:2.

Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ, прервав беспроигрышную серию москвичей, состоявшую из 20 матчей. Команда Семака выиграла со счетом 2:0, нанеся «Локомотиву» первое поражение в текущем  чемпионате. Сами петербуржцы увеличили свою беспроигрышную серию до 10 матчей.

Голами в составе «Зенита» отметились Педро и Андрей Мостовой. Последний, как стало известно ранее, попал в опасную ситуацию с попыткой похищения, но сумел сбежать. Злоумышленники были задержаны.

Сейчас Максим Глушенков демонстрирует высокую результативность с момента перехода в «Зенит» — в среднем 0,9 результативного действия за 90 минут в РПЛ. По данным Opta, с 2009 года (с момента начала сбора статистики голевых передач) это четвертый результат в истории клуба. Его опережают лишь Сердар Азмун (0,99), Халк (0,98) и Саломон Рондон (0,95).

Тем не менее, в Кубке России «Зенит» потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 1:3.

«Локомотив» — «Оренбург»

Дата и время: 9 ноября, 15:15

Место: «РЖД Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

В 14-м туре РПЛ московский «Локомотив» впервые потерпел поражение в текущем сезоне, уступив петербургскому «Зениту» со счетом 0:2. Это поражение прервало рекордную для клуба беспроигрышную серию в российских чемпионатах, насчитывавшую 20 матчей (предыдущий рекорд составлял 18 игр в 2006 году). В результате «Локомотив» опустился со второй строчки на пятую позицию в таблице.

Тем временем «Оренбург» одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1. Голы забили Эмирджан Гюрлюк, Хорди Томпсон и Михаил Игнатов. Эта победа стала для оренбуржцев первой с августа, когда они обыграли «Акрон» (2:1). При этом, как и «Локомотив», «Оренбург» потерпел всего одно поражение в текущем сезоне РПЛ, хотя одержал всего две победы.

«Ахмат» — «Спартак»

Дата и время: 9 ноября, 17:30

Место: «Ахмат Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Ахмат» вновь уступил в чемпионате, проиграв на прошлой неделе калининградской «Балтике» со счетом 0:2. Безвыигрышная серия команды в последних четырех встречах чемпионата теперь включает три поражения и одну ничью. Во втором тайме, несмотря на попытки отыграться, «Ахмат» остался в меньшинстве на 59-й минуте из-за удаления Георгия Мелкадзе. Клуб не согласился с решением судейской бригады и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Спартак» также столкнулся с трудностями в прошлом туре, уступив действующему чемпиону «Краснодару» со счетом 1:2. Единственный гол «красно-белых» забил Ливай Гарсия на 90-й минуте. Матч также запомнился желтой карточкой, полученной главным тренером Деяном Станковичем. После игры клуб обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам: засчитанному голу Александра Черникова на 18-й минуте и неназначенному пенальти в ворота «Краснодара» на 96-й минуте.

Сейчас «Спартак» демонстрирует слабость в играх против лидеров РПЛ, выиграв лишь 1 из 7 матчей против команд из верхней половины таблицы. Все четыре поражения в сезоне пришлись именно на эти встречи.

«Балтика» — «Краснодар»

Дата и время: 9 ноября, 19:45

Место: «Ростех Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Футболисты «Балтики» одержали уверенную победу над «Ахматом», не позволив сопернику распечатать свои ворота (2:0). Этот успех позволил клубу вернуться в топ-4 Российской Премьер-лиги (РПЛ). «Балтика» продлила свою беспроигрышную серию до четырех матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, опередив «Локомотив».

«Краснодар» также одержал победу в прошлом туре, обыграв московский «Спартак» со счетом 2:1. Для команды это стало пятым беспроигрышным матчем подряд. Голы в составе хозяев забили Александр Черников (18-я минута) и Джон Кордоба (59-я минута). Колумбиец также отдал голевую передачу и был удален на 88-й минуте после получения второй желтой карточки.

Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара», который забил, отдал голевую передачу и получил удаление в одном матче. За последние три сезона РПЛ футболист был удален четыре раза — это больше, чем у любого другого игрока лиги.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Динамо Москва ФК Локомотив Москва ФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар ФК Акрон ФК Динамо Махачкала ФК Крылья Советов ФК Оренбург ФК Ахмат ФК Балтика ...
