Медведев взял реванш у 19-летнего Тьена и вышел в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае

Медведев победил неудобного соперника и вышел в 1/4 финала «Мастерс»

Российский теннисист с трудом победил 19-летнего американца Лернера Тьена, которому в этом году дважды проигрывал

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

В четвертом круге 29-летний россиянин, 16-й сеяный, обыграл американца Лернера Тьена, 36-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Во втором сете Медведев вел со счетом 3:0 и 40:15 на чужой подаче.

Следующим соперником Медведева будет австралиец Алекс де Минаур (седьмой номер рейтинга ATP).

Медведев и 19-летний Тьен ранее встречались два раза. В начале года россиянин во втором круге Australian Open сенсационно проиграл молодому американцу в пяти сетах. А на прошлой неделе в полуфинале турнира в Пекине россиянин вел со счетом 7:5, 5:3, но не подал на матч, а в третьем сете снялся из-за сильных судорог.

Медведев, занимающий сейчас 18-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.