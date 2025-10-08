Стала известна дата следующего боя 46-летнего Пакьяо
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который возобновил боксерскую карьеру в возрасте 46 лет, следующий бой проведет 24 января в Лас-Вегасе. Об этом сообщает DAZN.
Соперник филиппинца пока неизвестен.
«Рад сообщить, что вернусь на ринг 24 января в Лас-Вегасе. Это будет захватывающее и особенное событие. Следите за новостями. Больше новостей о моем сопернике появится в ближайшие дни», — сказал Пакьяо, которому на момент боя будет уже 47 лет.
Пакьяо в июле провел бой с 30-летним американцем Марио Барриосом в Лас-Вегасе. Поединок завершил вничью. Таким образом, Пакьяо не смог отобрать у Барриоса титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе.
Пакьяо — единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях. До боя с Барриосом свой последний поединок филиппинец провел в августе 2021-го, уступив кубинцу Йорденису Угасу решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов