Стала известна дата следующего боя 46-летнего Пакьяо

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях проведет поединок 24 января в Лас-Вегасе. Его соперник пока неизвестен

Мэнни Пакьяо (Фото: Harry How / Getty Images)

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который возобновил боксерскую карьеру в возрасте 46 лет, следующий бой проведет 24 января в Лас-Вегасе. Об этом сообщает DAZN.

Соперник филиппинца пока неизвестен.

«Рад сообщить, что вернусь на ринг 24 января в Лас-Вегасе. Это будет захватывающее и особенное событие. Следите за новостями. Больше новостей о моем сопернике появится в ближайшие дни», — сказал Пакьяо, которому на момент боя будет уже 47 лет.

Пакьяо в июле провел бой с 30-летним американцем Марио Барриосом в Лас-Вегасе. Поединок завершил вничью. Таким образом, Пакьяо не смог отобрать у Барриоса титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе.

Пакьяо — единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях. До боя с Барриосом свой последний поединок филиппинец провел в августе 2021-го, уступив кубинцу Йорденису Угасу решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).