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Спорт ,  
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Титульный бой Пакьяо и Барриоса завершился вничью

Бой 46-летнего филиппинца с 30-летним американцем Марио Барриосом за титул WBC в полусреднем весе завершился вничью
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо провел бой с американцем Марио Барриосом в Лас-Вегасе.

Бой продолжался 12 раундов и завершился ничьей.

Таким образом, Пакьяо, который возобновил карьеру в 46 лет, не смог отобрать у 30-летнего Барриоса титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе.

Пакьяо — единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях. До этого свой последний поединок филиппинец провел в августе 2021-го, уступив кубинцу Йорденису Угасу решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Всего за свою карьеру боксер одержал 62 победы и потерпел восемь поражений, еще два поединка завершились с ничейным результатом.

На счету Барриоса 29 побед на профессиональном ринге, три поражения и ничья.

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бокс Мэнни Пакьяо
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