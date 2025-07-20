Титульный бой Пакьяо и Барриоса завершился вничью
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо провел бой с американцем Марио Барриосом в Лас-Вегасе.
Бой продолжался 12 раундов и завершился ничьей.
Таким образом, Пакьяо, который возобновил карьеру в 46 лет, не смог отобрать у 30-летнего Барриоса титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе.
Пакьяо — единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях. До этого свой последний поединок филиппинец провел в августе 2021-го, уступив кубинцу Йорденису Угасу решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Всего за свою карьеру боксер одержал 62 победы и потерпел восемь поражений, еще два поединка завершились с ничейным результатом.
На счету Барриоса 29 побед на профессиональном ринге, три поражения и ничья.
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