Спорт⁠,
0

Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

Роналду пообещал не завершать карьеру еще несколько лет вопреки советам семьи
40-летний португальский футболист заявил, что планирует выступать еще несколько лет, несмотря на советы семьи завершить карьеру
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Нападающий саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.

«Люди, особенно моя семья, говорят: «Тебе пора остановиться. Ты уже все сделал. Зачем тебе забивать тысячу голов?» Но я так не думаю. Думаю, я все еще хорош, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжать?» — цитирует Роналду A Bola.

По словам Роналду, он уверен, что завершит карьеру с чувством удовлетворения. «Потому что я отдал все. Знаю, что мне осталось не так много лет, но я стараюсь наслаждаться теми немногими, что у меня есть, по полной программе», — заключил португалец.

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Спорт
Криштиану Роналду

Этим летом 40-летний Роналду продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года.

Ранее Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние выросло до $1,4 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

На счету Роналду 223 игры и 141 гол в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Криштиану Роналду Ан-Наср сборная Португалии по футболу
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
