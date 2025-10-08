Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры
Нападающий саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.
«Люди, особенно моя семья, говорят: «Тебе пора остановиться. Ты уже все сделал. Зачем тебе забивать тысячу голов?» Но я так не думаю. Думаю, я все еще хорош, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжать?» — цитирует Роналду A Bola.
По словам Роналду, он уверен, что завершит карьеру с чувством удовлетворения. «Потому что я отдал все. Знаю, что мне осталось не так много лет, но я стараюсь наслаждаться теми немногими, что у меня есть, по полной программе», — заключил португалец.
Этим летом 40-летний Роналду продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года.
Ранее Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние выросло до $1,4 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
На счету Роналду 223 игры и 141 гол в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов