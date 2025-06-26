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Спорт ,  
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Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром»

Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года
Роналду выступал в саудовском клубе с 2023 года и продлил соглашение еще на два сезона
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским «Аль-Насром до 2027 года, сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.

Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром»
Video

Пресс-служба команды опубликовала ролик с 40-летним Роналду на пляже, который смотрит в камеру и говорит: «Аль-Наср» навсегда!».

В составе клуба из Эр-Рияда португалец смог выиграть только Кубок арабских чемпионов в 2023-м. Всего пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 93 мяча в 105 матчах за «Аль-Наср».

В завершившемся сезоне его команда стала третьей в саудовской премьер-лиге.

В начале июня Роналду говорил, что планирует остаться в саудовском клубе.

Роналду намекнул об уходе из саудовского клуба фразой «глава окончена»
Спорт
Криштиану Роналду

На протяжении карьеры Роналду также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

На счету Роналду 221 игра и 138 голов в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол Криштиану Роналду Ан-Наср
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спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
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