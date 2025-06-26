Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром»
Португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским «Аль-Насром до 2027 года, сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.
Пресс-служба команды опубликовала ролик с 40-летним Роналду на пляже, который смотрит в камеру и говорит: «Аль-Наср» навсегда!».
В составе клуба из Эр-Рияда португалец смог выиграть только Кубок арабских чемпионов в 2023-м. Всего пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 93 мяча в 105 матчах за «Аль-Наср».
В завершившемся сезоне его команда стала третьей в саудовской премьер-лиге.
В начале июня Роналду говорил, что планирует остаться в саудовском клубе.
На протяжении карьеры Роналду также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».
На счету Роналду 221 игра и 138 голов в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.
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