Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg состояние португальского футболиста оценивается в $1,4 млрд

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Форвард саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние выросло до $1,4 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

В июне 40-летний нападающий подписал новый контракт с «Ан-Насром» на сумму более $400 млн, отмечает Bloomberg.

Всего Роналду заработал более $550 млн в период с 2002 по 2023 год. Он также подписал десятилетний контракт с Nike на почти $18 млн в год и сотрудничал с такими брендами, как Armani и Castrol, что увеличило его состояние более чем на $175 млн. Переход в «Ан-Наср» в 2023 году принес ему около $200 млн в год в виде необлагаемой налогом зарплаты и бонусов, а также дополнительных льгот, включая подписной бонус в размере $30 млн, подсчитало агентство.

На протяжении карьеры Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Португалец завоевал множество трофеев, в том числе пять раз побеждал в Лиге чемпионов, три раза — в чемпионате Англии, по разу — в чемпионатах Испании и Италии.

На счету Роналду 223 игры и 141 гол в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.