Клуб отказался от российского вратаря в день старта НХЛ

«Баффало Сейбрз» 12 сентября объявил о подписании контракта с Александром Георгиевым. Однако 7 октября, в день старта нового сезона НХЛ, клуб выставил голкипера на драфт отказов

Александр Георгиев (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

«Баффало Сейбрз» выставил российского вратаря Александра Георгиева на драфт отказов, сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тренер «Баффало» Линди Рафф заявил журналисту The Athletic Мэтью Фэрберну в соцсети Х, что был доволен работой Георгиева. Повлияло то, что клуб забрал с драфта отказов канадского вратаря Колтена Эллиса. Также сказался положительный график восстановления основного голкипера команды финна Укко-Пекка Луукконена.

«Баффало Сейбрз» 12 сентября объявил о подписании контракта с Георгиевым на один сезон с суммой $825 тыс. Россиянин провел четыре предсезонных матча.

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в составе сборной России по ходу прошлого сезона перешел в «Сан-Хосе Шаркс» из «Колорадо Эвеланш». Всего он провел 49 матчей (15 побед), отражая 87,5% бросков с коэффициентом надежности 3,71.

В НХЛ он также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». В сезонах 2022/23 и 2023/24 россиянин в составе «Колорадо» был лидером лиги по количеству побед, в 2024-м играл в Матче звезд.

Новый сезон НХЛ стартовал 7 октября.