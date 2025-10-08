Главные факты о «прощальном» для Овечкина и Малкина сезоне НХЛ

Прощание Овечкина и Малкина? Чего ждать от россиян в новом сезоне НХЛ

В ночь на 8 октября стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Станет ли этот сезон последним для Александра Овечкина и Евгения Малкина и чего ждать от россиян — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин и Евгений Малкин перед драфтом НХЛ 2004 года, где они были выбраны под первым и вторым номерами (Фото: Scott Halleran / Getty Images)

Когда пройдет регулярный чемпионат НХЛ

Регулярный чемпионат стартует 8 октября. Плей-офф начнется в апреле и завершится в июне.

В середине февраля намечен перерыв из-за Олимпиады.

Сколько матчей сыграют команды в регулярном чемпионате

Это последний чемпионат с 82 матчами. В следующем сезоне количество игр увеличится до 86.

Кто является фаворитом турнира

Состав главных фаворитов изменился незначительно. Как и в прошлом году, в их числе «Колорадо Эвеланш», «Каролина Харрикейнз», «Вегас Голден Найтс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз».

Поубавился оптимизм в отношении действующего чемпиона «Флориды Пантерз» из-за травмы капитана Александра Баркова. При этом команда не сможет рассчитывать в регулярном чемпионате и на Мэттью Ткачака, одного из ведущих форвардов.

С 2016 года Кубок Стэнли неизменно завоевывал клуб с россиянами в составе. Среди фаворитов каждая команда имеет в основном составе россиян.

Кто является самым высокооплачиваемым игроком нынешнего сезона НХЛ

Немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Он получит в нынешнем сезоне $16,5 млн (не средний годовой оклад). Вторым в списке идет форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон ($16,05 млн). Тройку замыкает российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин ($15,825). Из россиян в топ-50 также входят защитник «Юты» Сергей Сергачев ($11,05 млн, 20-е место) и форвард «Каролины» Андрей Свечников ($10 млн, 35-е место).

Далее из россиян следуют капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и защитники Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»). Они делят 67-е место с зарплатой $9 млн.

Также в топ-100 входит вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, который делит 95-е место с зарплатой $8,25 млн.

По среднегодовому окладу лидером среди россиян является Артемий Панарин «Нью-Йорк Рейнджерс» ($11,6 млн, седьмое место), далее следуют Шестеркин ($11,5 млн, девятое место) и вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский ($10 млн, 18-е).

Рекордный контракт Капризова со средней зарплатой $17 млн и окладом более $19 млн на протяжении первых четырех лет начнет действовать со следующего сезона.

Сколько россиян выступят в нынешнем сезоне НХЛ?

Порядка 55 россиян примут участие на старте сезона. К концу это число превысит 60 за счет игроков фарм-клубов. К примеру, в предсезонной подготовке приняли участие 105 россиян.

В третьем десятилетии ХХI века количество россиян в НХЛ заметно увеличилось. Для сравнения: в 2006–2019 годах число россиян в сезоне не превышало 43, а в чемпионате-2012/13 — 30, тогда как с сезона-2019/20 этот показатель неизменно выше 50, а с 2021/22 — выше 60. В частности, в прошлом сезоне в НХЛ выступили 62 россиянина.

По числу представителей в НХЛ Россия из европейских стран уступает только Швеции — более 75.

В каком клубе НХЛ наибольшее количество россиян

Без учета явных игроков ротации наибольшее число россиян в «Нью-Йорк Айлендерс» — пять. Вратарскую пару на протяжении многих лет составляют россияне Илья Сорокин и Семен Варламов. Александр Романов является одним из основных защитников. В атаке к Максиму Цыплакову добавился воспитанник челябинского «Трактора» Максим Шабанов, который выдал феноменальный сезон в КХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд» имеют по четыре россиянина в составе. Нападающий Данила Юров дебютирует в НХЛ в свитере «Миннесоты».

В каких клубах НХЛ нет россиян

Всего в двух клубах НХЛ нет россиян — «Детройт Ред Уингз» и «Сиэтл Кракен».

Кто из россиян среди фаворитов на приз лучшему новичку

В Северной Америке эксперты в один голос называют 19-летнего российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова безоговорочным фаворитом. При этом уверенность экспертов в прогнозе непоколебима. «Кто бросит вызов Ивану Демидову в борьбе за «Колдер Трофи» НХЛ в 2026 году?» — именно с таким заголовком вышла статья в американском Forbes.

Даже букмекеры не верят в конкурентов Демидова. К примеру, WIlliam Hill предлагает на победу Демидова коэффициент 2 (поставленная сумма увеличится в два раза в случае успеха), на остальных не ниже 14.

Среди основных конкурентов Демидова эксперты называют нападающего «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруда, российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, а также защитников Зейна Пареха («Калгари Флеймс») и Зеева Буйума («Миннесота Уайлд»).

Парех и Буйум, как Демидов, были выбраны на драфте 2024 года, Снаггеруд — 2022-го.

Никишин является самым старшим и опытным в этой компании. В свои 24 года он дважды становился самым результативным защитником КХЛ, завоевал серебро Олимпиады со сборной России и стал лидером звездного СКА. Ожидается, что в дебютном сезоне он станет одним из ключевых игроков одного из главных фаворитов сезона.

Также в число претендентов входят защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк и вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Арсений Аскаров, который впервые получит шанс стать первым номером в клубе НХЛ.

Примечательно, что в предсезонный список фаворитов вошли три игрока из прошлогоднего состава СКА — Демидов, Никишин и Грицюк.

Кто из россиян будет претендовать на приз лучшему игроку сезона

На протяжении последних лет в топ-3 фаворитов на «Харт Трофи» неизменно включают Кучерова. В большинстве прогнозов он расположился на третьем месте после Макдэвида и Маккиннона. В топ-5 многих попал Капризов.

В числе темных лошадок называют Шестеркина и Панарина.

Кто из россиян входит в число фаворитов на другие награды

Среди фаворитов на первенство в гонке снайперов из россиян значится только Капризов.

В гонке бомбардиров неизменным фаворитом является Кучеров, который на протяжении двух сезонов становился самым результативным игроком НХЛ. Также в топ-5 входит Капризов. В числе темных лошадок Панарин.

Нельзя сбрасывать со счетов лидера «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Он, как и команда, продемонстрировал серьезный прогресс в прошлом году. Форвард вдвое улучшил результативность, набрав 74 очка.

В число фаворитов на приз лучшему вратарю на протяжении нескольких сезонов входят Шестеркин и Василевский. Впервые за два года в предсезонный прогноз не включили Сорокина.

Станет ли нынешний сезон НХЛ последним для Овечкина и Малкина

Александр Овечкин и Евгений Малкин проведут свои последние сезоны по действующим контрактам.

Ранее Овечкин признавался, что нынешний сезон, вероятно, станет последним. Но позже он уточнил, что никаких решений не принимал. Однако супруга лучшего снайпера в мае рассказала АиФ, что они еще год проведут в США, после чего вернутся в Россию.

Позднее «Вашингтон» разослал владельцам абонементов письмо, где говорилось о последнем сезоне Овечкина. Позже в «Вашингтоне» объяснили это техническим сбоем, отметив, что у россиянина последний сезон по действующему контракту и клуб хочет сохранить игрока.

У Евгения Малкина ситуация иная. «Питтсбург Пингвинз» точно не будет продлевать контракт с возрастным игроком, который демонстрирует нестабильную игру в последние годы.

Команде срочно нужна перестройка. Поэтому «Питтбсург» даже рассматривает возможность обмена своего капитана Сидни Кросби, которого сватают в «Монреаль Канадиенс» в тройку к Демидову.

Велик ли интерес к Малкину со стороны других клубов? Нет! Поэтому вероятность продолжения карьеры в НХЛ мала.

За кем еще следить из россиян

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в прошлом году считался фаворитом в борьбе за приз лучшему новичку. И хотя он не попал даже в топ-3 итогового голосования, Мичков провел хороший сезон. Забросил 26 шайб, набрал 66 очков.

В межсезонье команду пополнил еще один талант — Тревор Зеграс. И связка Зеграс — Мичков может стать одной из самых креативных в лиге. Однако главный тренер команды Рик Токкет не из тех, кто любит выпендрежников. И за попытку лакросс-гола или иной креатив велик риск надолго сесть на лавку запасных.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков в прошлом сезоне впервые в карьере достиг 23 голов и 47 очков, и велики шансы, что в стартовавшем чемпионате он выступит лучше.

В прошлом сезоне главный сюрприз среди россиян преподнес форвард «Вегаса» Павел Дорофеев. Если прогресс Марченко и Воронкова был ожидаем, то он всех приятно удивил. Дорофеев более чем в два раза улучшил показатели. 24-летний форвард забросил 35 против 13 шайб в прошлом сезоне и набрал 52 очка. В том сезоне ему удалось набрать лишь 24 очка.

Также в «Вегасе» ключевую роль будет играть нападающий Иван Барбашев.

Павел Бучневич уже давно закрепился в качестве лидера «Сент-Луис Блюз».

Андрей Кузьменко в прошлом сезоне преобразился в «Лос-Анджелес Кингз». Однако россиянин ранее неизменно после успешной игры за команду проваливал следующий сезон. Так было в предыдущих клубах — «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флеймс».

Владимир Тарасенко попробует перезагрузить свою карьеру в «русской» «Миннесоте» во главе с Капризовым. Последние два сезона он провел не самым лучшим образом.

Обладатели Кубка Гагарина в составе ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев и Даниил Бут дебютируют в НХЛ в составе «Юты».

Какие достижения установят россияне в нынешнем сезоне НХЛ

Овечкин первым в истории забросит 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету лучшего снайпера регулярных чемпионатов 897 голов.

Овечкин может достичь отметки 1700 очков. Ему для этого нужно набрать 77 очков. По прогнозу сайта НХЛ, Овечкин наберет 64 очка.

Сергей Бобровский может стать шестым вратарем в истории с 450 победами. Для этого ему надо одержать 31 победу. В прошлом сезоне на его счету было 33 победы.

Андрей Василевский одержит 350-ю победу в карьере. До этой отметки ему не хватает 19 побед.