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Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга на турнире WTA

Мирра Андреева назвала предстоящий матч против старшей сестры кошмаром и большим стрессом для них обеих
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Zuma \ TASS)

Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы впервые проведут очную встречу на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч между спортсменками состоится в среду, 9 октября, в рамках второго круга турнира WTA-1000 в Ухане (Китай).

На старте соревнований 20-летняя Эрика Андреева, попавшая в основную сетку как лаки-лузер, обыграла украинку Даяну Ястремскую со счетом 7:5, 6:4. Что касается Мирры, то 17-летняя россиянка одержала победу над китаянкой Ван Сиюй со счетом 7:6 (7:5), 6:3. На данный момент в рейтинге WTA Мирра занимает 19-ю строчку, а ее старшая сестра — 70-ю.

«Игра против нее будет похожа на страшный сон. Это будет довольно странный матч, так как она будет знать, что я собираюсь делать на корте, и наоборот. Полагаю, что зрителям будет интересно наблюдать за игрой, но для нас обеих все это станет самым настоящим стрессом», — приводит слова Мирры Андреевой сайт WTA.

Победительница турнира в Ухане получит тысячу рейтинговых очков и более $500 тыс. призовых.

Эрика и Мирра Андреевы станут третьей парой родных сестер, которые встретятся в основной сетке турнира WTA за последние десять лет. Последняя такая игра состоялась во втором круге турнира Лексингтон-2020 между Сереной и Винус Уильямс. Тогда победу со счетом 3:6, 6:3, 6:4 одержала Серена, установив окончательный результат личных встреч 19–12 в свою пользу.

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теннис Мирра Андреева Эрика Андреева WTA
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Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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