Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Ухане, где может сыграть с сестрой

Российская теннисистка Андреева победила украинку на турнире в Ухане

Эрика Андреева попала в основную сетку «тысячника» в Ухане как лаки-лузер и в первом круге победила украинку Ястремскую. Следующей соперницей Эрики может стать ее младшая сестра Мирра

Эрика Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Эрика Андреева победила украинку Даяну Ястремскую на старте турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) с призовым фондом более $3,2 млн.

Старшая сестра Мирры Андреевой, попавшая в основную сетку как лаки-лузер, одержала победу над 36-й ракеткой мира со счетом 7:5, 6:4.

В следующем матче Эрика Андреева (70-я) сыграет с победительницей встречи между своей сестрой Миррой (19-я) и китаянкой Ван Сиюй (98-я).

Ранее в понедельник во второй круг турнира также вышла Анастасия Потапова (38-я), которая победила американку Кэти Волынец — 5:7, 6:3, 7:5. Следующей соперницей россиянки будет третья ракетка мира американка Джессика Пегула.

Победительница турнира в Ухане получит тысячу рейтинговых очков и более $500 тыс. призовых.