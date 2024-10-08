Тренер швейцарского клуба оценил форму Миранчука после стартовых матчей
Российскому полузащитнику «Сьона» Антону Миранчуку необходимо время, чтобы набрать лучшую форму, заявил Le Nouvelliste главный тренер швейцарской команды Дидье Толо.
«Он тренировался индивидуально на протяжении трех месяцев. Ему нужно время, чтобы набрать лучшую физическую форму. Антон должен продолжать выкладываться», — заявил Толо.
Миранчук 9 сентября подписал двухлетний контракт со «Сьоном». Россиянин провел за команду три матча и не отметился результативными действиями.
28‑летний Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в качестве свободного агента после истечения срока контракта. Всю карьеру он провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.
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