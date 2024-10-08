 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Футболист «Спартака» раскрыл свои ежемесячные траты в Москве

Футболист «Спартака» Никита Чернов раскрыл свои ежемесячные траты в Москве
Никита Чернов в интервью «РБК Спорт» рассказал, на что тратит больше полумиллиона рублей в месяц
Никита Чернов
Никита Чернов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Футболист «Спартака» Никита Чернов в интервью «РБК Спорт» признался, что тратит в месяц 600–700 тыс. руб.

«Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая. (Смеется). Если так взять, то 600–700 тыс. точно. Сейчас сотый бензин по 80 руб. стоит. Просто на 6 тыс. заправился один раз за три дня — и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит», — сказал он.

В марте полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал «Спорт-Экспрессу», что для комфортной жизни в Испании ему необходимо €2 тыс. (около 200 тыс. руб.). Боснийский футболист «Оренбурга» Иван Башич заявлял «РБ Спорт», что ему нужно около €1 тыс. в месяц. Также главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что, если потратит за месяц больше €500 (около 50 тыс. руб.), это уже будет много.

Игрок «Спартака» Чернов: «Не один Станкович должен «разносить раздевалку»
Спорт
Никита Чернов

В интервью «РБК Спорт» первый номер рейтинга лучших бойцов UFC в легком весе Арман Царукян заявил, что российские футболисты лукавят, когда говорят, что тратят в месяц по 100–150 тыс. руб. Он также признался, что в России он тратит 500–800 тыс. руб.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Никита Чернов ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ) деньги затраты Арман Царукян
Материалы по теме
Автор победных голов ЦСКА и «Спартаку» стал лучшим игроком недели в КХЛ
Спорт
Бывший тренер «Спартака» возглавил «Оренбург»
Спорт
Футболисты «Ростова» попали в ДТП после матча со «Спартаком»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
МИД заявил о подготовке НАТО к военному столкновению с РоссиейПолитика, 11:03
Пациенты попросили включить 4 препарата от рака в список жизненно важныхОбщество, 11:00
Что альпинисты рассказывали о роковом походе, закончившемся их гибельюОбщество, 10:59
Проклятие эффективности: как разобщенность сломала Sony и банк UBSPro, 10:58
Мишустин утвердил свободную экономическую зону в приграничье с УкраинойЭкономика, 10:56
В Белоруссии еще 45 человек заподозрили в заговоре по свержению ЛукашенкоПолитика, 10:52
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 10:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Озон Фармацевтика» объявила о планах провести IPO на Мосбирже в октябреИнвестиции, 10:38
Жителей Ганы призвали воздержаться от секса и поцелуев из-за оспы обезьянОбщество, 10:35
Футболист «Спартака» раскрыл свои ежемесячные траты в МосквеСпорт, 10:30
Зачем ИИ-поисковику от выходцев из Индии понадобились $250 млнОтрасли, 10:28
Politico узнала о подготовке французской армии к противостоянию с РоссиейПолитика, 10:28
Александр Яковенко покинет пост ректора Дипломатической академииОбщество, 10:27
Как защищать себя и бизнес, если вы попали в уголовное делоPro, 10:21