Футболист «Спартака» раскрыл свои ежемесячные траты в Москве

Никита Чернов в интервью «РБК Спорт» рассказал, на что тратит больше полумиллиона рублей в месяц

Никита Чернов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Футболист «Спартака» Никита Чернов в интервью «РБК Спорт» признался, что тратит в месяц 600–700 тыс. руб.

«Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая. (Смеется). Если так взять, то 600–700 тыс. точно. Сейчас сотый бензин по 80 руб. стоит. Просто на 6 тыс. заправился один раз за три дня — и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит», — сказал он.

В марте полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал «Спорт-Экспрессу», что для комфортной жизни в Испании ему необходимо €2 тыс. (около 200 тыс. руб.). Боснийский футболист «Оренбурга» Иван Башич заявлял «РБ Спорт», что ему нужно около €1 тыс. в месяц. Также главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что, если потратит за месяц больше €500 (около 50 тыс. руб.), это уже будет много.

В интервью «РБК Спорт» первый номер рейтинга лучших бойцов UFC в легком весе Арман Царукян заявил, что российские футболисты лукавят, когда говорят, что тратят в месяц по 100–150 тыс. руб. Он также признался, что в России он тратит 500–800 тыс. руб.