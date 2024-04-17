Царукян оценил правдивость слов футболистов о скромных тратах на жизнь

Боец UFC считает, что российские футболисты тратят не меньше 500 тыс. руб. в месяц, а если они играют за границей — в разы больше

Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Первый номер рейтинга лучших бойцов UFC в легком весе Арман Царукян заявил в интервью «РБК Спорт», что российские футболисты лукавят, когда говорят, что тратят в месяц по 100–150 тыс. руб.

«Футболист 150 тыс. руб. только в кафе оставит за один день, чего они рассказывают. Вот вчера мы пошли с командой на ужин, я закрыл счет на $1850», — сказал Царукян, который на днях выиграл бой и получил право на чемпионский поединок.

По мнению спортсмена, российские футболисты лукавят, чтобы показать, что они ближе к обычным людям. «Я уверен, что футболист в России тратит не меньше 500 тыс. руб. в месяц, а за границей — все 2 млн руб. В России я трачу 500–800 тыс. руб. В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе. Полетел в Москву — это уже 100 тыс. руб. Иногда 200 тыс. руб. можно и за четыре—пять дней потратить», — отметил он.

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в марте рассказал «Спорт-Экспрессу», что для комфортной жизни в Испании ему необходимо €2 тыс. (около 200 тыс. руб.). Боснийский футболист «Оренбурга» Иван Башич заявлял «РБ Спорт», что ему нужно около €1 тыс. в месяц. Также главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что, если потратит за месяц больше €500 (около 50 тыс. руб.), это уже будет много.