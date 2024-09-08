Сборная России прилетела в Москву из Ханоя после отмены матча с Таиландом

Сборная России должна была провести матч с командой Таиланда в Ханое 7 сентября, но встреча была отменена из-за тайфуна. В ночь на 8 сентября россияне вылетели из столицы Вьетнама

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сборная России по футболу прилетела из Ханоя в аэропорт Внуково в Москве, сообщает пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

Сборная России участвовала в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup. 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом в заключительном матче турнира, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.

На страны Юго-Восточной Азии обрушился супертайфун «Яги», который Би-би-си называет сильнейшим за десятилетие. На острове Хайнань у южного побережья Китая отменили авиарейсы, в Гонконге, Макао и провинции Гуандун закрыли школы. Несколько аэропортов закрыли во Вьетнаме.