Сборная России прилетела в Москву из Ханоя после отмены матча с Таиландом
Сборная России по футболу прилетела из Ханоя в аэропорт Внуково в Москве, сообщает пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.
Сборная России участвовала в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup. 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом в заключительном матче турнира, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.
На страны Юго-Восточной Азии обрушился супертайфун «Яги», который Би-би-си называет сильнейшим за десятилетие. На острове Хайнань у южного побережья Китая отменили авиарейсы, в Гонконге, Макао и провинции Гуандун закрыли школы. Несколько аэропортов закрыли во Вьетнаме.
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