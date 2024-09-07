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В РФС объяснили отказ от переноса матча сборных России и Таиланда

В РФС объяснили неопределенностью с погодой отказ от переноса матча с Таиландом
Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что игру предлагали перенести на 8 сентября, но не было никаких гарантий по прогнозу погоды
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сборная России отказалась от идеи переноса товарищеского матча с командой Таиланда на 8 сентября из-за отсутствия гарантий, что погода позволит провести эту встречу. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Сборная России в Ханое 5 сентября разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября россияне там же должны были сыграть с Таиландом, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.

По словам Митрофанова, игру предлагали перенести на воскресенье. «Но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время. Это может помешать футболистам сыграть матчи нашего чемпионата», — сказал генсек РФС.

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Аэропорт в Ханое сейчас закрыт, но Митрофанов отметил, что сборная должна вернуться в Москве в запланированное время (в ночь на 8 сентября). «На данный момент руководство аэропорта говорит, что мы можем улететь в запланированное время. Ближе к позднему вечеру сила ветра должна утихнуть, и наш рейс планируется вовремя», — добавил генсек РФС.

На страны Юго-Восточной Азии обрушился супертайфун «Яги», который Би-би-си называет сильнейшим за десятилетие. На острове Хайнань у южного побережья Китая отменили авиарейсы, в Гонконге, Макао и китайской провинции Гуандун закрыли школы. Несколько аэропортов закрыли во Вьетнаме.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Российский футбольный союз (РФС) Максим Митрофанов тайфун Вьетнам Таиланд
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