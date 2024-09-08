Брат Нурмагомедова выиграл первый бой после отстранения за допинг
Российский боец Усман Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона Bellator в легком весе, победив соотечественника Александра Шаблия на турнире в Сан-Диего (штат Калифорния, США).
Россиянин завоевал титул в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейре решением судей. В октябре 2023-го Нурмагомедов победил американца Брента Примуса.
Но уже в ноябре Bellator дисквалифицировал Нурмагомедова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Его победный полуфинальный поединок в Гран-при Bellator против Примуса был признан несостоявшимся, но чемпионский титул россиянин сохранил. Позднее Нурмагомедов рассказал, что своевременно не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя с Примусом.
Поединок против Шаблия изначально должен был пройти на турнире в Париже 17 мая, но был перенесен из-за травмы Нурмагомедова.
Усман — двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 26-летний боец одержал 18 побед в ММА и ни разу не проигрывал. В активе 31-летнего Шаблия 24 победы и четыре поражения.
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