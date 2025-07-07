Суд Амстердама 8 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста Квинси Промесу

Бывший игрок «Спартака» был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ еще 20 июня и с тех пор находится под стражей. Очередное заседание о мере пресечения пройдет 8 июля, других вопросов по делу рассматривать не будут

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Чемпиону России в составе «Спартака» Квинси Промесу 8 июля могут продлить предварительное заключение или освободить его до судебного разбирательства, сообщила «РИА Новости» руководитель отдела коммуникаций и информации Апелляционного суда Амстердама Анья Зандберген.

«Завтрашнее досудебное слушание по делу Квинси Промеса касается только его заключения», — сказала Зандберген.

Промеса 20 июня экстрадировали из ОАЭ, его поместили под стражу по прибытии в Нидерланды и на следующий день продлили пребывание под стражей.

Промеса на родине приговорили по двум отдельным делам: к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. В момент вынесения приговора форвард не присутствовал в суде и с тех пор не был в Нидерландах до экстрадиции. Он оспорил оба приговора.