Арина Аверина рассказала об отношениях с фигуристом
Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина и фигурист Дмитрий Алиев рассказали о своих отношениях.
Спортсмены опубликовали в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) совместные фото со свадьбы сестры Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева. На одном фото Арина и Алиев обнимаются, на другом гимнастка держит букет невесты, который она поймала, а Алиев — подвязку.
Серебряный призер Олимпиады в Токио и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина вышла замуж за олимпийского чемпиона Сочи по фигурному катанию в командном турнире Соловьева 7 июля.
Арина Аверина и ее сестра Дина завершили спортивную карьеру в феврале 2024 года. 26-летняя Арина пять раз побеждала на чемпионатах мира, девять раз — на чемпионатах Европы.
26-летний Алиев является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером ЧЕ-2018. Также на его счету есть победа на чемпионате России в сезоне 2019/20.
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