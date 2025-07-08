Арина Аверина рассказала об отношениях с фигуристом

Многократная чемпионка мира встречается с Дмитрием Алиевым. Гимнастка поймала букет невесты на свадьбе своей сестры Дины с олимпийским чемпионом Сочи по фигурному катанию в командном турнире Дмитрием Соловьевым

Арина Аверина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина и фигурист Дмитрий Алиев рассказали о своих отношениях.

Спортсмены опубликовали в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) совместные фото со свадьбы сестры Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева. На одном фото Арина и Алиев обнимаются, на другом гимнастка держит букет невесты, который она поймала, а Алиев — подвязку.

Серебряный призер Олимпиады в Токио и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина вышла замуж за олимпийского чемпиона Сочи по фигурному катанию в командном турнире Соловьева 7 июля.

Арина Аверина и ее сестра Дина завершили спортивную карьеру в феврале 2024 года. 26-летняя Арина пять раз побеждала на чемпионатах мира, девять раз — на чемпионатах Европы.

26-летний Алиев является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером ЧЕ-2018. Также на его счету есть победа на чемпионате России в сезоне 2019/20.