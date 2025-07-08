На Уимблдоне доработали Hawk-Eye из-за «украденного» гейма у россиянки

Павлюченкова говорила, что у нее украли гейм в матче Уимблдона, поскольку автоматическая система отслеживания аута не сработала. Перед россиянкой извинились, а также внесли в систему изменения, чтобы ошибка не повторялась

Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Организаторы Уимблдона внесли изменения в автоматическую систему определения аута (Hawk-Eye) после инцидента с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой. Заявление Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) цитирует Би-би-си.

«После анализа мы теперь убрали возможность для операторов Hawk-Eye вручную деактивировать отслеживание мяча. Хотя источником проблемы была человеческая ошибка, теперь она не может повториться из-за внесенных нами изменений в систему», — заявили организаторы Уимблдона.

Павлюченкова в 1/8 финала победила британку Сонай Картал со счетом 7:6 (7:3), 6:4. После матча россиянка заявила, что у нее украли гейм, поскольку в первом сете при счете 4:4 мяч после удара британки оказался в ауте, но автоматическая система отслеживания не сработала. В случае фиксации аута Павлюченкова выиграла бы гейм. Судья трижды пыталась узнать показатели системы, но не смогла. А после телефонного разговора с организаторами сообщила, что система не сработала, и попросила переиграть розыгрыш, который в итоге остался за британкой.

Первоначально организаторы заявили, что система была «отключена в указанной точке» из-за «ошибки оператора». Но позднее сообщили, что после дальнейшего расследования было установлено, что технология была «по ошибке деактивирована на стороне сервера во время одной игры». В итоге перед Павлюченковой извинились.

В этом году на Уимблдоне впервые была введена система автоматического определения аута, в результате организаторы отказались от судей на линии. Ранее теннисисты могли оспаривать решения и требовать видеопросмотра, теперь же у них нет такого права, поскольку решение системы окончательное.

33-летняя Павлюченкова впервые за девять лет вышла в четвертьфинал Уимблдона. 8 июля она сыграет с Амандой Анисимовой (США).