Организаторы Уимблдона извинились перед россиянкой за «украденный гейм»

На Уимблдоне извинились перед россиянкой Павлюченковой за «украденный гейм»

Павлюченкова заявила, что у нее украли гейм в матче Уимблдона, поскольку автоматическая система отслеживания мяча не сработала

Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой за «украденный гейм» в матче четвертого круга против британки Сонай Картал. Заявление организаторов цитирует Би-би-си.

Павлюченкова победила Картал со счетом 7:6 (7:3), 6:4. После матча россиянка заявила, что у нее украли гейм, поскольку в первом сете при счете 4:4 мяч после удара британки оказался в ауте, но автоматическая система отслеживания не сработала.

В случае фиксации аута Павлюченкова выиграла бы гейм. Судья трижды пыталась узнать показатели системы, но не смогла. А после телефонного разговора с организаторами сообщила, что система не сработала, и попросила переиграть розыгрыш, который в итоге остался за британкой.

Павлюченкова сказала судье: «Вы отняли у меня игру... они украли у меня игру. Они украли ее».

Первоначально организаторы заявили, что система была «отключена в указанной точке» из-за «ошибки оператора». Но позднее сообщили, что после дальнейшего расследования было установлено, что технология была «по ошибке деактивирована на стороне сервера во время одной игры».

«Мы принесли извинения всем пострадавшим игрокам, — говорится в заявлении. — Мы по-прежнему полностью уверены в точности технологии отслеживания мяча. В данном случае имело место человеческая ошибка, и мы сделали соответствующие выводы».

В этом году на Уимблдоне впервые была введена система автоматического определения мяча, в которой используется ИИ. В результате организаторы отказались от судей на линии. Но ряд игроков заявили, что не доверяют системе и предпочли бы играть с судьями на линии. Ранее они могли оспаривать решения и требовать видеопросмотра, теперь же у них нет такого права, поскольку решение системы окончательное.

Чемпионка Уимблдона Эмма Радукану назвала некоторые решения системы «сомнительными».

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич заявила, что эта технология стала предметом обсуждения среди игроков в раздевалке. Бенчич отметила, что обычно она была поклонницей этой технологии, но на Уимблдоне «она работает некорректно».

Также сомнения высказала многократная победительница турниров «Большого шлема» Ига Свентек.

Уимблдон третьим из четырех турниров «Большого шлема» убрал линейных судей после внедрения системы определения мяча. Председатель Всеанглийского клуба (проводит Уимблдон) Дебби Джеванс заявила, что технология была внедрена, потому что «игроки этого хотели».

Павлюченкова впервые за девять лет вышла в четвертьфинал Уимблдона. 8 июля она сыграет с Амандой Анисимовой (США).