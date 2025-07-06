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Спорт ,  
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Павлюченкова впервые за девять лет вышла в четвертьфинал Уимблдона

Россиянка обыграла третью ракетку Британии Сонай Картал в двух сетах и второй раз в сезоне попала в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема»
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые с 2016 года и второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона, который проходит в Лондоне.

Павлюченкова в 1/8 финала встречалась с британкой Сонай Картал (51-я в рейтинге) и победила со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

В четвертьфинале 34-летняя россиянка сыграет с чешкой Линдой Носковой (27-я) или американкой Амандой Анисимовой (12-я).

Павлюченкова второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема».

На Australian Open в январе она проиграла в четвертьфинале белоруске Арине Соболенко. После этого на протяжении шести турниров WTA Павлюченкова не могла выиграть больше одного матча.

В последней версии рейтинга WTA Павлюченкова заняла 50-ю строчку.

Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах «Большого шлема» с 2007 года был финал «Ролан Гаррос» в 2021-м.

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Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Анастасия Павлюченкова
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