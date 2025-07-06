Павлюченкова впервые за девять лет вышла в четвертьфинал Уимблдона
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые с 2016 года и второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона, который проходит в Лондоне.
Павлюченкова в 1/8 финала встречалась с британкой Сонай Картал (51-я в рейтинге) и победила со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
В четвертьфинале 34-летняя россиянка сыграет с чешкой Линдой Носковой (27-я) или американкой Амандой Анисимовой (12-я).
Павлюченкова второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема».
На Australian Open в январе она проиграла в четвертьфинале белоруске Арине Соболенко. После этого на протяжении шести турниров WTA Павлюченкова не могла выиграть больше одного матча.
В последней версии рейтинга WTA Павлюченкова заняла 50-ю строчку.
Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах «Большого шлема» с 2007 года был финал «Ролан Гаррос» в 2021-м.
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