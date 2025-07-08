Агент Овечкина рассказал, что хоккеист вернулся из летнего отпуска в Москву

Овечкин вернулся из отпуска в Москву

Российский хоккеист провел отпуск в Турции

Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел из отпуска в Москву, сообщил ТАСС агент хоккеиста Глеб Чистяков.

«Александр вернулся в Москву», — сказал он.

После завершения сезона в НХЛ в Москву Овечкин прибыл 24 мая. 4 июня хоккеист приехал в Совет Федерации, где пообщался со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. Отдыхать в Турцию Овечкин улетел 7 июня.

Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). «Вашингтон» в нынешнем сезоне выиграл Восточную конференцию, а в плей-офф дошел до 1/4 финала, где в пяти матчах уступил «Каролина Харрикейнз».

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию.