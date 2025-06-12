Овечкин с Легковым и другими спортсменами спел гимн в День России
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который находится на отдыхе в Турции, вместе с другими известными спортсменами спел национальный гимн в День России. Видео опубликовала на своей странице в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) бывшая лыжница Юлия Емельянова.
Спортсмены вместе с членами своих семей спели гимн в парке после совместной тренировки.
Емельянова отметила на видео футболистов Романа Зобнина и Георгия Щенникова, хоккеистов Егора Яковлева и Александра Бурмистрова, баскетболиста Виталия Фридзона, теннисистку Анастасию Мыскину, лыжника Александра Легкова и других.
Легков рассказал Vseprosport, что записать видео с гимном спортсмены решили спонтанно. «Все встретились абсолютно случайно, каждый сам по себе отдыхал в этом отеле. Решили вот вместе провести тренировку, а заодно и записать такое видео в честь нашей великой страны», — сказал лыжник.
Овечкин прилетел в Россию 24 мая, а 7 июня улетел в отпуск в Турцию.
Овечкин 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).
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