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Спорт ,  
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Овечкин с Легковым и другими спортсменами спел гимн в День России

Овечкин с Легковым и другими спортсменами в Турции спел гимн в День России
Хоккеист проводит отпуск в Турции. После совместной тренировки Овечкин, Легков, Зобнин, Мыскина и другие спортсмены вместе спели российский гимн
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который находится на отдыхе в Турции, вместе с другими известными спортсменами спел национальный гимн в День России. Видео опубликовала на своей странице в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) бывшая лыжница Юлия Емельянова.

Овечкин с Легковым и другими спортсменами спел гимн в День России
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Спортсмены вместе с членами своих семей спели гимн в парке после совместной тренировки.

Емельянова отметила на видео футболистов Романа Зобнина и Георгия Щенникова, хоккеистов Егора Яковлева и Александра Бурмистрова, баскетболиста Виталия Фридзона, теннисистку Анастасию Мыскину, лыжника Александра Легкова и других.

Легков рассказал Vseprosport, что записать видео с гимном спортсмены решили спонтанно. «Все встретились абсолютно случайно, каждый сам по себе отдыхал в этом отеле. Решили вот вместе провести тренировку, а заодно и записать такое видео в честь нашей великой страны», — сказал лыжник.

Овечкин прилетел в Россию 24 мая, а 7 июня улетел в отпуск в Турцию.

Овечкин 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).

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Анна Сатдинова
Хоккей Александр Овечкин Александр Легков Роман Зобнин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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