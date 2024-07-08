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Клуб Овечкина назначил нового генменеджера после неудачи в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» Овечкина назначил новым генменеджером Криса Патрика
Новым генменеджером стал 48-летний Крис Патрик, который ранее был замом Брайана Маклеллана. «Вашингтон» в прошлом сезоне первым вылетел из Кубка Стэнли, а Овечкин провел худший плей-офф
Александр Овечкин (слева)
Александр Овечкин (слева) (Фото: John Woods / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, объявил о назначении Криса Патрика новым генеральным менеджером команды и старшим вице-президентом клуба.

Брайан Маклеллан, который был генменеджером последние десять сезонов и с которым команда выиграла Кубок Стэнли в 2018 году, продолжит работу в качестве президента по хоккейным операциям (совмещал должности с 2023 года).

Патрику 48 лет, он стал седьмым генменеджером в истории клуба. Специалист работает в «Вашингтоне» с 2008 года и занимал разные должности — от скаута до заместителя генменеджера.

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Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Вашингтон» в прошлом сезоне первым вылетел из Кубка Стэнли и единственным не одержал ни одной победы в плей-офф.

Овечкин в 38 лет впервые проиграл вчистую в первом раунде и не набрал ни одного очка в ходе розыгрыша Кубка Стэнли.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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