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Спорт ,  
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The Athletic назвал контракт Овечкина самым неэффективным в «Вашингтоне»

The Athletic: контракт Овечкина — самый неэффективный в «Вашингтоне»
В статье отмечается, что 38-летний капитан «Вашингтона» замедлился до такой степени, что стал одним из худших при игре в обороне среди всех нападающих в НХЛ
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Издание The Athletic составило список самых неэффективных контрактов в сезоне 2023/24 для каждого из клубов НХЛ.

Рейтинг представляет собой комплексный показатель, который учитывает такие факторы, как количество очков, умение вести игру, влияние на оборону, игра в неравных составах, блокированные удары, вбрасывания и многое другое. Затем это влияние переводится в рыночную стоимость — и она сравнивается с фактической.

В «Вашингтон Кэпиталз» в список игроков с самыми неэффективными контрактами попал российский форвард Александр Овечкин. «Ядро «Вашингтона» заметно стареет. 31 гол Овечкина — это очень впечатляюще для 38-летнего игрока, но он замедлился до такой степени, что стал одним из худших при игре в обороне среди всех нападающих в НХЛ», — говорится в статье.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В прошедшем сезоне Овечкин провел 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков. У него остается еще два года контракта с кэпхитом (сумма, которая идет под потолок зарплат) в $9,5 млн. В первом раунде плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» все четыре матча.

The Athletic отмечает, что игрок не является «плохим», если он попадает в этот список. Это просто означает, что он не вполне оправдал свой контракт в сезоне 2023/24, по крайней мере, со статистической точки зрения.

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Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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