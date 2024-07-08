Отказавшийся от Олимпиады велогонщик Власов сломал ногу на «Тур де Франс»

Отказавшийся от Олимпиады россиянин сломал ногу на «Тур де Франс»

У Александра Власова перелом лодыжки, он получил травму в воскресенье на девятом этапе веломногодневки. Ранее гонщик отказался ехать на Игры в Париж из-за неподходящей трассы и плотного графика

Александр Власов (Фото: Tim de Waele / Getty Images)

Российский велогонщик Александр Власов получил перелом лодыжки на «Тур де Франс», сообщила пресс-служба его команды Red Bull Bora Hansgrohe.

Власов травмировался на девятом этапе Гранд-тура в воскресенье, но смог продолжить гонку.

Власов был одним из трех допущенных МОК на Олимпиаду российских велогонщиков, но отказался ехать из-за плотного графика гонок за профессиональную немецкую команду. Он также говорил, что олимпийская трасса ему не подходит.

На Играх вместо Власова выступит Глеб Сырица.

Власову 28 лет, он чемпион России. В этом году гонщик был вторым на велогонке «Тур Романдии» и третьим на «Вуэльте Валенсии».

В 2022-м Власов стал пятым в генеральной классификации «Тур де Франс», а годом ранее — четвертым на «Джиро д'Италия».