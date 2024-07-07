Велогонщика оштрафовали на €205 за поцелуй жены на «Тур де Франс»
Французский велогонщик Lidl-Trek Жюльен Бернар был оштрафован Международным союзом велосипедистов (UCI) за короткую остановку на седьмом этапе «Тур де Франс», во время которой его поцеловала жена. Об этом пишет Би-би-си.
Штраф за «непристойное или ненадлежащее поведение во время гонки и причинение ущерба имиджу спорта» составил 200 швейцарских франков (€205).
Бернар принес извинения, отметив, что готов каждый день платить такой штраф и снова переживать этот момент.
Седьмой этап «Тур де Франс» прошел 5 июля в Бургундии между Нюи-Сен-Жорж и Жевре-Шамбертен, его протяженность составила 25,3 км. Это был этап Гранд-тура, представлявший собой гонку на время с раздельным стартом.
Маршрут гонки пролегал недалеко от дома Бернара, друзья и семья гонщика пришли его поддержать с плакатами. Жена с младенцем, одетым в копию экипировки отца, встретила его после подъема на холм и быстро поцеловала. Бернар назвал этот момент уникальным в своей карьере.
«Тур де Франс» завершится 21 июля.
Лучшим результатом Бернара на Гранд-турах было 30-е место на «Тур де Франс» в 2019 году.
Отец Жюльена, Жан-Франсуа, также был велогонщиком, он занял третье место на «Тур де Франс» в 1987 году и выступал за сборную Франции на Олимпиаде-1984.