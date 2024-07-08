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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российский пловец увидел риск попасть в черный список за участие в ОИ

Пловец Коновалов: спортсмены могут оказаться в черных списках за участие в Играх
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По словам Коновалова, спортсмены с допуском в нейтральном статусе должны «ехать и побеждать». Власти ранее заявляли, что за поездку на Олимпиаду атлетам ничего не грозит и те, кто готов участвовать, должны это делать
Никита Коновалов&nbsp;
Никита Коновалов  (Фото: ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников)

Российские спортсмены с допуском к участию в Олимпийских играх должны поехать на соревнования, несмотря на возможные проблемы в карьере и риск попасть в черный список, заявил Metaratings.ru призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Никита Коновалов.

«Патриотизм — это состояние души, а не флаг и гимн. Многие федерации заявляют, что ехать на Олимпиаду не надо. А мнение самих спортсменов у нас не учитывается. Но они и не могут пойти против системы. В противном случае спортсмены могут оказаться в черных списках, лишиться дохода, не попасть на сборы», — сказал Коновалов.

По мнению пловца, спортсмены с допуском в нейтральном статусе должны «ехать и побеждать», их участие в Олимпийских играх — это тоже «борьба с дискриминацией». Так Коновалов прокомментировал слова мэра Парижа Анн Идальго, которая ранее заявляла, что россиянам «не будут рады» на ОИ.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить там только в нейтральном статусе.

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что российским спортсменам, решившим принять участие в Играх «без флага и гимна», лучше не возвращаться на родину. При этом он подчеркнул, что это его личное мнение.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков говорил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По его словам, те, кто готов участвовать, должны это делать.

В Олимпийском комитете России (ОКР) отмечали, что не будут оказывать материальную поддержку спортсменам, решившим поехать в Париж. Как пояснили в организации, согласно решению МОК, любой спортсмен, который получит поддержку ОКР, нарушит требования к нейтральному статусу.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
плавание Олимпиада-2024 Никита Коновалов нейтральный статус
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