Соболенко проиграла второй ракетке мира в финале «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка, первый номер мирового рейтинга, уступила американке Кори Гауфф со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6

Арина Соболенко (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла стать победительницей «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В финальном матче 27-летняя первая ракетка мира уступила 21-летней американке Кори Гауфф, которая занимает второе место в рейтинге WTA, со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

В личных встречах у Соболенко и Гауфф счет стал 6–5 в пользу американки.

Ранее лучшим результатом Соболенко на «Ролан Гаррос» был полуфинал в 2023 году, когда она уступила чешке Каролине Муховой. В прошлом году белоруска проиграла россиянке Мирре Андреевой в 1/4 финала. На счету Соболенко 20 титулов WTA, трижды она побеждала на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024).

Гауфф, чемпионка US Open 2023, в 2022-м доходила на «Ролан Гаррос» до финала, уступив польке Иге Свёнтек. Она выиграла свой десятый титул WTA и второй — на турнирах «Большого шлема».

Чемпионка «Ролан Гаррос» получит €2,55 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистке достанутся €1,275 млн и 1300 очков.

Из россиянок лучший результат на турнире показала Мирра Андреева, которая дошла до 1/4 финала.