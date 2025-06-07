Соболенко проиграла второй ракетке мира в финале «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла стать победительницей «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В финальном матче 27-летняя первая ракетка мира уступила 21-летней американке Кори Гауфф, которая занимает второе место в рейтинге WTA, со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.
В личных встречах у Соболенко и Гауфф счет стал 6–5 в пользу американки.
Ранее лучшим результатом Соболенко на «Ролан Гаррос» был полуфинал в 2023 году, когда она уступила чешке Каролине Муховой. В прошлом году белоруска проиграла россиянке Мирре Андреевой в 1/4 финала. На счету Соболенко 20 титулов WTA, трижды она побеждала на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024).
Гауфф, чемпионка US Open 2023, в 2022-м доходила на «Ролан Гаррос» до финала, уступив польке Иге Свёнтек. Она выиграла свой десятый титул WTA и второй — на турнирах «Большого шлема».
Чемпионка «Ролан Гаррос» получит €2,55 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистке достанутся €1,275 млн и 1300 очков.
Из россиянок лучший результат на турнире показала Мирра Андреева, которая дошла до 1/4 финала.
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