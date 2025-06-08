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Спорт ,  
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Грузинский чемпион UFC бросился к Трампу после защиты титула

Грузинский чемпион UFC Двалишвили бросился к Трампу после защиты титула
Двалишвили удушающим приемом победил О'Мэлли, после чего перелез через клетку к Трампу, несколько раз пожал ему руку и сфотографировался. Другие бойцы тоже подходили к президенту США после поединков
Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили (Фото: Elsa / Getty Images)

Грузинский чемпион UFC Мераб Двалишвили после досрочной победы над американцем Шоном О'Мэлли вышел из октагона к президенту США Дональду Трампу, который присутствовал на турнире в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Двалишвили победил О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и второй раз защитил титул.

Грузинский чемпион UFC бросился к Трампу после защиты титула
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После победы грузинский боец быстро перелез через стенку октагона к сидевшему в первом ряду Трампу. Двалишвили поприветствовал главу UFC Дэйну Уайта, а потом присел перед Трампом на колени, два раза пожал ему руку и обменялся несколькими фразами, а также сфотографировался.

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Мераб Двалишвили

После поединков с Трампом общались и другие бойцы, в том числе О'Мэлли и Кайла Харрисон.

Двалишвили весной прошлого года получил гражданство США.

Трамп регулярно посещает турниры UFC. Уайт ранее неоднократно называл президента своим другом.

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Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) UFC Мераб Двалишвили Дональд Трамп
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