Грузинский чемпион UFC бросился к Трампу после защиты титула
Грузинский чемпион UFC Мераб Двалишвили после досрочной победы над американцем Шоном О'Мэлли вышел из октагона к президенту США Дональду Трампу, который присутствовал на турнире в Ньюарке (штат Нью-Джерси).
Двалишвили победил О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и второй раз защитил титул.
После победы грузинский боец быстро перелез через стенку октагона к сидевшему в первом ряду Трампу. Двалишвили поприветствовал главу UFC Дэйну Уайта, а потом присел перед Трампом на колени, два раза пожал ему руку и обменялся несколькими фразами, а также сфотографировался.
После поединков с Трампом общались и другие бойцы, в том числе О'Мэлли и Кайла Харрисон.
Двалишвили весной прошлого года получил гражданство США.
Трамп регулярно посещает турниры UFC. Уайт ранее неоднократно называл президента своим другом.
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