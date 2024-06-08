Каннаваро покинул «Удинезе» после спасения команды от вылета из Серии А

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года возглавил итальянскую команду меньше двух месяцев назад, под его руководством «Удинезе» завершил сезон на 15-м месте и остался в высшем дивизионе

Фабио Каннаваро (Фото: Giuseppe Bellini / Getty Images)

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера итальянского «Удинезе». Об этом он сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Президент Джампаоло Поццо сообщил мне сегодня о решении клуба не продолжать наши профессиональные отношения. Я благодарен за предоставленную возможность и сожалею, что не смогу продолжить это короткое, но напряженное путешествие, которое за последние полтора месяца чемпионата привело нас к выполнению большой задачи», — написал 50-летний Каннаваро.

«Удинезе» он возглавил 22 апреля, когда команда занимала 17-е место в Серии А, опережая идущий в зоне вылета «Фрозиноне» только по дополнительным показателям.

В итоге Каннаваро смог спасти команду от вылета, «Удинезе» завершил сезон на 15-й строчке.

Предыдущим местом работы Каннаваро был клуб второго дивизиона «Беневенто», который уволил специалиста в феврале 2023 года.

Каннаваро — обладатель Кубка УЕФА с «Пармой» (1999), двукратный чемпион Испании с мадридским «Реалом» (2007, 2008), также он взял два титула в Серии А с «Ювентусом», которых туринцев впоследствии лишили.