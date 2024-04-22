Фабио Каннаваро на два месяца возглавил аутсайдера Серии А «Удинезе»

Фабио Каннаваро на два месяца возглавил аутсайдера Серии А

«Удинезе» только по дополнительным показателям опережает «Фрозиноне», который идет в зоне вылета. Фабио Каннаваро возглавил клуб на два месяца с целью спасти команду от попадания во второй дивизион

Фабио Каннаваро (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро стал главным тренером «Удинезе», который идет на 17-м месте в чемпионате Италии, сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня. «Удинезе» за шесть туров до конца опережает идущий в зоне вылета «Фрозиноне» только по дополнительным показателям. Последний матч в Серии А команда проведет 26 мая.

В клубе заявили, что перед Каннаваро стоит задача спасти команду от вылета.

Каннаваро 50 лет, его предыдущим местом работы был клуб второго дивизиона «Беневенто», который уволил специалиста в феврале 2023 года.

Каннаваро — обладатель Кубка УЕФА с «Пармой» (1999), двукратный чемпион Испании с мадридским «Реалом» (2007, 2008), также он взял два титула в Серии А с «Ювентусом», которых туринцев впоследствии лишили.