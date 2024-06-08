Ига Свёнтек победила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» третий год подряд

Первая ракетка мира выиграла «Ролан Гаррос» третий год подряд

В финальном матче полька Ига Свёнтек разгромила итальянку Джасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1

Ига Свёнтек (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В финале 23-летняя полька, посеянная на турнире под первым номером, победила итальянку Джасмин Паолини, 15-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.

Свёнтек является первой ракеткой мира, «Ролан Гаррос» она выиграла в четвертый раз (2020, 2022, 2023, 2024 годы). Всего на ее счету стало 22 титула WTA.

В личных встречах у Свёнтек и Паолини счет стал 3–0.

В XXI веке «Ролан Гаррос» три раза подряд выигрывала только бельгийка Жюстин Энен (2005–2007). Кроме того, полька стала второй после Серены Уильямс (2013) теннисисткой, которой в одном сезоне удалось победить на турнирах в Мадриде и Риме, а также на «Ролан Гаррос».

28-летняя Паолини на нынешнем «Ролан Гаррос» впервые в карьере дошла на турнирах «Большого шлема» дальше четвертого круга. В полуфинале итальянка победила главную сенсацию нынешнего турнира, 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

За свою победу Свёнтек получила €2,4 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистке достались €1,2 млн и 1300 очков.

Паолини в понедельник станет седьмой ракеткой мира, это ее лучший результат в карьере.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн. В финальном матче мужского одиночного разряда сыграют испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев.