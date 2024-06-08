Первая ракетка мира выиграла «Ролан Гаррос» третий год подряд
Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В финале 23-летняя полька, посеянная на турнире под первым номером, победила итальянку Джасмин Паолини, 15-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.
Свёнтек является первой ракеткой мира, «Ролан Гаррос» она выиграла в четвертый раз (2020, 2022, 2023, 2024 годы). Всего на ее счету стало 22 титула WTA.
В личных встречах у Свёнтек и Паолини счет стал 3–0.
В XXI веке «Ролан Гаррос» три раза подряд выигрывала только бельгийка Жюстин Энен (2005–2007). Кроме того, полька стала второй после Серены Уильямс (2013) теннисисткой, которой в одном сезоне удалось победить на турнирах в Мадриде и Риме, а также на «Ролан Гаррос».
28-летняя Паолини на нынешнем «Ролан Гаррос» впервые в карьере дошла на турнирах «Большого шлема» дальше четвертого круга. В полуфинале итальянка победила главную сенсацию нынешнего турнира, 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву.
За свою победу Свёнтек получила €2,4 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистке достались €1,2 млн и 1300 очков.
Паолини в понедельник станет седьмой ракеткой мира, это ее лучший результат в карьере.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн. В финальном матче мужского одиночного разряда сыграют испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает