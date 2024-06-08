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Генсек РФС ответил на вопрос о новом контракте с Карпиным

Генсек РФС заявил, что вопрос с контрактом Карпина может решится в ближайшие дни
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос может решится в ближайшие дни
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вопрос с новым контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина может решится в ближайшее время, заявил ТАСС генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Все хорошо, решение может быть уже в ближайшее время», — сказал Митрофанов.

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Валерий Карпин

Контракт Карпина действует до августа 2024 года. Митрофанов ранее говорил, что РФС настроена продлить соглашение с тренером.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

В последней игре 7 июня сборная России разгромила в Минске команду Белоруссии со счетом 4:0.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу Валерий Карпин
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