Генсек РФС ответил на вопрос о новом контракте с Карпиным
Вопрос с новым контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина может решится в ближайшее время, заявил ТАСС генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Все хорошо, решение может быть уже в ближайшее время», — сказал Митрофанов.
Контракт Карпина действует до августа 2024 года. Митрофанов ранее говорил, что РФС настроена продлить соглашение с тренером.
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.
В последней игре 7 июня сборная России разгромила в Минске команду Белоруссии со счетом 4:0.
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