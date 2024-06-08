Генсек РФС заявил, что вопрос с контрактом Карпина может решится в ближайшие дни

Генсек РФС ответил на вопрос о новом контракте с Карпиным

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос может решится в ближайшие дни

Валерий Карпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вопрос с новым контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина может решится в ближайшее время, заявил ТАСС генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Все хорошо, решение может быть уже в ближайшее время», — сказал Митрофанов.

Контракт Карпина действует до августа 2024 года. Митрофанов ранее говорил, что РФС настроена продлить соглашение с тренером.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

В последней игре 7 июня сборная России разгромила в Минске команду Белоруссии со счетом 4:0.