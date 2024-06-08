Сафонов рассказал, как на него влияют постоянные вопросы о переходе в ПСЖ
Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал «Матч ТВ», что пытается абстрагироваться от постоянных вопросов СМИ о его вероятном переходе во французский «Пари Сен-Жермен».
«Мне хочется в любой ситуации быть профессионалом. Хочется, чтобы мысли, новости и события вокруг меня никак не влияли на мою карьеру, игровую форму. Я стараюсь абстрагироваться от всего. Спасибо всем, кто помогает мне становиться лучше», — сказал Сафонов.
Сафонов также отметил, что абстрагироваться удается не всегда. «По моим ощущениям, все то, что сейчас происходит около футбола, минимально влияет на меня», — заключил футболист.
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.
7 июня появились сообщения, что 25-летнему Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам. Сам голкипер называл это слухами.
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