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Сафонов рассказал, как на него влияют постоянные вопросы о переходе в ПСЖ

Сафонов: стараюсь абстрагироваться от постоянных вопросов о переходе в ПСЖ
Вратарь «Краснодара» и сборной России сказал, что старается абстрагироваться от таких вопросов, но удается ему это не всегда
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал «Матч ТВ», что пытается абстрагироваться от постоянных вопросов СМИ о его вероятном переходе во французский «Пари Сен-Жермен».

«Мне хочется в любой ситуации быть профессионалом. Хочется, чтобы мысли, новости и события вокруг меня никак не влияли на мою карьеру, игровую форму. Я стараюсь абстрагироваться от всего. Спасибо всем, кто помогает мне становиться лучше», — сказал Сафонов.

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Матвей Сафонов

Сафонов также отметил, что абстрагироваться удается не всегда. «По моим ощущениям, все то, что сейчас происходит около футбола, минимально влияет на меня», — заключил футболист.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.

7 июня появились сообщения, что 25-летнему Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам. Сам голкипер называл это слухами.

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Футбол Матвей Сафонов ФК Краснодар ПСЖ
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