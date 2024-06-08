FIDE признала решение комиссии по этике по делу ФШР и Дворковича

FIDE отреагировала на решение комиссии по этике о выговоре Дворковичу

В FIDE признают решение первой инстанции комиссии по этике по этому делу и приветствуют, что комиссия не согласилась с большинством обвинений, выдвинутых против Дворковича

Аркадий Дворкович (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Международная шахматная федерация (FIDE) приветствует тот факт, что комиссия FIDE по этике не согласилась с большинством обвинений, выдвинутых против президента организации Аркадия Дворковича. Об этом говорится в заявлении на сайте FIDE.

Ранее комиссия FIDE постановила, что Федерация шахмат России (ФШР) нарушила этический и дисциплинарный кодексы FIDE. ФШР была на два года отстранена от членства в FIDE, Дворкович получил выговор.

«FIDE признает решение первой инстанции комиссии по этике и дисциплине по вопросу обвинений против ФШР и президента FIDE Аркадия Дворковича. Мы приветствуем тот факт, что комиссия сочла подавляющее большинство обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованными», — говорится в заявлении FIDE.

В FIDE добавили, что воздержатся от дальнейших комментариев по существу дела до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция.

Жалобу в комиссию подала Федерация шахмат Украины. В обвинении было три пункта. Первый касался связей с лицами, находящимися под международными санкциями, второй — проведения различных шахматных турниров в Крыму и на новых территориях, третий — несоблюдения политического нейтралитета.

Глава Федерация шахмат России Андрей Филатов заявил, что решение комиссии FIDE по этике было конъюнктурным, политически мотивированным и дискриминационным по отношению к российским спортсменам. Председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва считает решение комиссии несправедливым и намерена отстаивать свои интересы.