 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль заявил о намерении отстаивать интересы России после решения FIDE

Песков счел решение FIDE об исключении Федерации шахмат России несправедливым

Москва считает решение о временном исключении Федерации шахмат России (ФШР) из Международной шахматной федерации (FIDE) несправедливым и намерена отстаивать свои интересы, заявил председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«До сих пор у нас с FIDE были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть», — отметил Песков.

Филатов назвал политически мотивированным лишение ФШР членства в FIDE
Спорт
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов

Комиссия FIDE по этике обвинила ФШР и главу FIDE Аркадия Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса. В итоге ФШР была исключена на два года, а Дворкович получил выговор. Жалобу в комиссию FIDE по этике подали тренер 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена
Петер Хейне Нильсен, а также Федерация шахмат Украины и украинский гроссмейстер Андрей Баришполец.

Дворкович входит в попечительский совет ФШР, в котором в том числе состоят попавшие под санкции Сергей Шойгу, Геннадий Тимченко, Сергей Собянин, Михаил Фридман, Константин Эрнст и Александр Жуков. Председателем попечительского совета является Дмитрий Песков, также находящийся под санкциями.

Обвинения также связаны с тем, что ФШР ведет шахматную деятельность «в Крыму, Донецкой, Херсонской и Луганской областях» (в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдума).

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Теги
Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков
Материалы по теме
Карякина исключили из рейтинга FIDE
Спорт
FIDE отреагировала на скандал с отказом пожимать руку тренеру Карякина
Спорт
Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE после турнира претендентов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Ростовский губернатор сообщил об уничтожении дрона близ Новошахтинска Политика, 01:24
СК пообещал установить причастных к удару по селу в Херсонской области Политика, 00:54
Кремль заявил о намерении отстаивать интересы России после решения FIDE Политика, 00:52
Минфин ответил на слова Мордашова об изменении налогов Бизнес, 00:45
Британский телеведущий Мосли пропал во время отдыха на греческом острове Общество, 00:20
Голикова назвала сумму, нужную для индексации пенсий работающим Общество, 00:07
МИД пообещал наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область Политика, 07 июн, 23:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Столтенберг отказался от плана помощи Украине на $100 млрд Политика, 07 июн, 23:26
В Белгородском районе дрон-камикадзе застрял в окне дома Политика, 07 июн, 23:22
Парашютист разбился в Волгоградской области из-за ветра Общество, 07 июн, 23:12
Bloomberg узнал, что Германия готова поставить Украине еще один Patriot Политика, 07 июн, 23:07
Зверев и Алькарас сыграют в финале «Ролан Гаррос» Спорт, 07 июн, 23:07
АвтоВАЗ привлек к работе на заводе в Тольятти 200 осужденных Бизнес, 07 июн, 22:45
Сальдо заявил об ударе по Херсонской области из РСЗО HIMARS и авиабомбой Политика, 07 июн, 22:40