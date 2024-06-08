Кремль заявил о намерении отстаивать интересы России после решения FIDE

Москва считает решение о временном исключении Федерации шахмат России (ФШР) из Международной шахматной федерации (FIDE) несправедливым и намерена отстаивать свои интересы, заявил председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«До сих пор у нас с FIDE были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть», — отметил Песков.

Комиссия FIDE по этике обвинила ФШР и главу FIDE Аркадия Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса. В итоге ФШР была исключена на два года, а Дворкович получил выговор. Жалобу в комиссию FIDE по этике подали тренер 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена

Петер Хейне Нильсен, а также Федерация шахмат Украины и украинский гроссмейстер Андрей Баришполец.

Дворкович входит в попечительский совет ФШР, в котором в том числе состоят попавшие под санкции Сергей Шойгу, Геннадий Тимченко, Сергей Собянин, Михаил Фридман, Константин Эрнст и Александр Жуков. Председателем попечительского совета является Дмитрий Песков, также находящийся под санкциями.

Обвинения также связаны с тем, что ФШР ведет шахматную деятельность «в Крыму, Донецкой, Херсонской и Луганской областях» (в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдума).