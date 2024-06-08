Игроки «Реала» и «Челси» вошли в состав сборной Украины на Евро-2024
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым огласил состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован в телеграм-канале федерации футбола страны.
В состав вошли:
вратари — Георгий Бущан («Динамо», Киев), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Андрей Лунин («Реал», Испания);
защитники — Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток («Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье»);
полузащитники — Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все — «Динамо»), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси», Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия);
нападающие — Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Владислав Ванат («Динамо»).
Нападающий «Жироны» Довбик в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 24 голами, обойдя по этому показателю Александра Серлота («Вильярреал») и Джуда Беллингема («Реал»).
Лунин в составе «Реала» выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Украинцы сыграют в группе Е вместе с командами Румынии, Словакии и Бельгии.
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