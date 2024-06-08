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Евро-2024 ,  
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Игроки «Реала» и «Челси» вошли в состав сборной Украины на Евро-2024

Сборная Украины объявила состав на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
На турнире в Германии сыграют голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, а также лучший бомбардир чемпионата Испании Артем Довбик из «Жироны»
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым огласил состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован в телеграм-канале федерации футбола страны.

В состав вошли:

вратари — Георгий Бущан («Динамо», Киев), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Андрей Лунин («Реал», Испания);

защитники — Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток («Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье»);

полузащитники — Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все — «Динамо»), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси», Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия);

нападающие — Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Владислав Ванат («Динамо»).

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Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Нападающий «Жироны» Довбик в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 24 голами, обойдя по этому показателю Александра Серлота («Вильярреал») и Джуда Беллингема («Реал»).

Лунин в составе «Реала» выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Украинцы сыграют в группе Е вместе с командами Румынии, Словакии и Бельгии.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Украина Михаил Мудрик Артем Довбик Андрей Лунин
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