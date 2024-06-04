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Евро-2024 ,  
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Cуперкомпьютер назвал фаворитов Евро-2024

Cуперкомпьютер Optа назвал Англию главным фаворитом Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Шансы сборной Англии на победу в турнире суперкомпьютер оценил в 19,9%, Франции — в 19,1%, Германии — в 12,4%
Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press
Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Сборная Англии по футболу является главным фаворитом предстоящего чемпионата Европы 2024 года в Германии. Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta, который провел 10 тыс. симуляций турнира, вероятность ее победы оценивается в 19,9%.

В топ-5 фаворитов также вошли сборные Франции (19,1%), Германии (12,4%), Испании (9,6%) и Португалии (9,2%).

Фото: Opta
Фото: Opta

Англичане, которые ни разу в своей истории не выигрывали чемпионат Европы, сыграют в группе С вместе с командами Дании, Словении и Сербии.

Шансы действующих чемпионов Европы итальянцев защитить свой титул, по мнению Opta, составляют 5%.

Наименьшие шансы на победу в турнире у сборной Грузии (0,1%).

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу
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