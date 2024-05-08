«Авангард» с помощью СКА выменял голкипера «Сочи» Бердина

«Авангард», СКА и «Сочи» произвели трехсторонний обмен, Бердин отправился в Омск

Омский клуб отдал «Сочи» форварда Дениса Венгрыжановского, также СКА получил трех молодых хоккеистов из системы «Авангарда»

Михаил Бердин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Авангард», петербургский СКА и «Сочи» произвели трехсторонний обмен, в результате которого состав омской команды пополнил вратарь Михаил Бердин. Об этом сообщается на сайте омичей.

В «Сочи» перешел 22-летний нападающий Денис Венгрыжановский. Петербургский клуб получил 19-летнего вратаря Никиту Подлягина и 17-летнего защитника Тимура Кола, а также права на 16-летнего нападающего Егора Привалова. Кроме того, голкипер СКА Сергей Иванов перешел в «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2024/25.

«С приходом Бердина мы получаем хорошую конкуренцию за первый номер в нашей бригаде голкиперов. Это умелый и опытный хоккеист, способный выдерживать серьезное давление со стороны соперника», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В составе «Сочи» 26-летний Бердин в прошлом сезоне провел 50 матчей, одержал 16 побед, отражая в среднем 91,1% бросков.

Венгрыжановский в прошлом сезоне провел 48 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

20-летний Иванов в прошлом сезоне провел в КХЛ 36 матчей за СКА и владивостокский «Адмирал», одержав девять побед и отражая 93,0% бросков.