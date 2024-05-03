КХЛ назвала номинантов на приз лучшему вратарю сезона

Исаев, Набоков и Фукале стали номинантами на приз лучшему вратарю сезона в КХЛ

Церемония награждения состоится 13 мая. Победителя выберут голосованием тренеры

Илья Набоков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила трех номинантов на приз лучшему вратарю по итогам сезона 2023/24.

В тройку вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

24-летний Исаев провел 69 матчей, одержал 44 победы, пропуская в среднем 1,85 шайбы и отражая 92,7% бросков. На его счету семь матчей на ноль. Исаев второй сезон подряд попал в тройку, год назад он уступил Никите Серебрякову.

На счету 21-летнего Набокова 66 матчей, 39 побед (семь матчей на ноль), 93,4% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,03. Набоков помог «Металлургу» завоевать Кубок Гагарина и стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ.

На счету 28-летнего канадца Фукале было 57 матчей, 32 победы (шесть матчей на ноль), 93,0% и отраженных бросков и коэффициент надежности 2,23.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая. Обладатель приза лучшему вратарю определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ.