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Игнашевич получил условную дисквалификацию за слова о позорном судействе

Игнашевич отделался условной дисквалификацией за слова о позорном судействе
Главный тренер калининградской «Балтики» после поражения в матче с «Уралом» в 27-м туре РПЛ назвал судейство позорным, за что КДК РФС его дисквалифицировал на два матча условно и оштрафовал на 200 тыс. руб.
Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал на два матча условно главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича за слова о судействе в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом журналистам рассказал глава КДК Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

«Наказание — два матча [дисквалификации] условно и штраф 200 тыс. руб., испытательный срок — шесть месяцев. Штраф может быть оспорен», — сказал Григорьянц.

Глава КДК отметил, что выражение «позорное судейство» является оскорблением в отношении официальных лиц матча, за что комитет уже наказывал других лиц. «Игнашевич сразу извинился и указал, что был высокий градус матча. Более того, мы получили письмо с извинениями за его подписью. Он не является рецидивистом», — добавил Григорьянц.

Игнашевич назвал позорным судейство в проигранном «Уралу» матче РПЛ
Спорт
Сергей Игнашевич

Матч 27-го тура в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1, хозяева забили победный гол на 95-й минуте, а сравняли счет благодаря пенальти. Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.

Игнашевич после матча заявил, что его команда не справилась с давлением, когда судейская бригада «не свистела фолы» и «придумывала штрафные». Тренер «Балтики» назвал судейство «позорным».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Балтика Сергей Игнашевич КДК футбольные арбитры
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