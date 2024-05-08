Игнашевич получил условную дисквалификацию за слова о позорном судействе
Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал на два матча условно главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича за слова о судействе в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом журналистам рассказал глава КДК Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».
«Наказание — два матча [дисквалификации] условно и штраф 200 тыс. руб., испытательный срок — шесть месяцев. Штраф может быть оспорен», — сказал Григорьянц.
Глава КДК отметил, что выражение «позорное судейство» является оскорблением в отношении официальных лиц матча, за что комитет уже наказывал других лиц. «Игнашевич сразу извинился и указал, что был высокий градус матча. Более того, мы получили письмо с извинениями за его подписью. Он не является рецидивистом», — добавил Григорьянц.
Матч 27-го тура в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1, хозяева забили победный гол на 95-й минуте, а сравняли счет благодаря пенальти. Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.
Игнашевич после матча заявил, что его команда не справилась с давлением, когда судейская бригада «не свистела фолы» и «придумывала штрафные». Тренер «Балтики» назвал судейство «позорным».
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