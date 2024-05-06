Игнашевич назвал позорным судейство в проигранном «Уралу» матче РПЛ
Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич после проигрыша екатеринбургскому «Уралу» заявил в эфире «Матч ТВ», что «так судить в РПЛ нельзя».
Матч 27-го тура в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1, хозяева забили победный гол на 95-й минуте, а сравняли счет благодаря пенальти. Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.
На вопрос о том, стал ли пенальти ключевым моментом, Игнашевич ответил: «Ключевой эпизод — это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры».
Тренер назвал судейство «позорным».
«Балтика» после поражения осталась в зоне вылета, а «Урал», имея на два очка больше, находится в зоне стыковых матчей.
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